Pallarès defensa que Junts per Reus serà «l'única alternativa» al govern del PSC, ERC i Ara

La cap de llista afirma que farà una oposició «serena, responsable i constructiva per defensar el model de ciutat dels últims 12 anys»

Actualitzada 09/06/2023 a les 16:58

La cap de llista de Junts per Reus, Teresa Pallarès, anuncia que el partit serà «l'única alternativa davant del govern del PSC, Esquerra i Ara», després que els tres partits hagin formalitzat un acord per als pròxims quatre anys a l'Ajuntament de la ciutat. «L'acord entre el PSC, Esquerra i l'Ara és el retorn del tripartit a Reus, amb un model de ciutat del qual estem convençuts que representarà un retrocés per Reus», indica en un comunicat.De fet, recorda que durant la campanya electoral «vaig posar molt d'èmfasi que, en les eleccions del 28 de maig, ens hi jugàvem triar entre dos models de ciutat. El que ha construït Junts per Catalunya, en els darrers 12 anys amb una ciutat atractiva, respectada i admirada, o el que vol recuperar el PSC, que ja sabem com va deixar la ciutat».Per això, subratlla que davant d'aquest nou escenari «Junts farà una oposició serena, responsable i constructiva, però també amb tota la fermesa per fiscalitzar el nou govern municipal, per defensar el nostre projecte de ciutat i per treballar al servei dels reusencs i reusenques». En aquest sentit, avança que el partit treballarà des de l'Ajuntament i a peu de carrer, escoltant la gent, el teixit empresarial, social, veïnal, esportiu i cultural per aportar solucions i fer la vida més fàcil i millor als ciutadans.