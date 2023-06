Reus ja ho té tot a punt per celebrar el Corpus aquest cap de setmana

Es tracta d'una festa de primavera d'origen medieval

Cada any, a principis de juny, Reus dona la benvinguda al cap de setmana del Corpus. Aquest any ho farà el cap de setmana del 10 i l'11 de juny.

Aquesta, és una festa de primavera d'origen medieval. El toc general de festa, la sortida dels gegants, la coca amb cireres, l'ofici religiós, la professó, les catifes i les ballades els elements festius de la ciutat configuren aquesta festa que, per la seva proximitat en el calendari, té regust d'avantsala de la festa major.

La ciutat de Reus viu diferents actes festius amb motiu de la festivitat de Corpus ja des del dijous, dia 8 de juny, en el que es celebrarà el dia de les cirers, fins al 11 de juny, Dia del Corpus.



Dijous 8 de juny- Dia de la Coca amb cireres

Aquests són tots els actes del cap de setmana del Corpus de Reus 2023:

9:30h- Toc de Festa, a càrrec dels membres dels agrupaments escoltes i guies MontsantCim i Misericòrdia, campaners de la ciutat

Campanar

Divendres 9 de juny

Dissabte 10 de juny

Diumenge 11- La Professió del Corpus

9:30h- Sortida enper recórrer els carrers de la ciutatAjuntament de Reusper a tots els infants de les escoles, mentre mengen la típica coca amb cireres.Plaça del MercadalA l'atri de Sant Sebastià, a la Plaça del Castell, a càrrec dels membres dels agrupaments escoltes i guies MontsantCim i Misericòrdia, campaners de la ciutatortida enper recórrer els carrers de la ciutat.DeA l'atri de Sant Sebastià, a la Plaça del Castell, que ens oferiran les seves ballades al so de la música de les gralles i el timbal. Durant l'acte, degustació de coca amb cireres per a tothom, amb la col·laboració del Col·lectiu del Masclet i del Forn Sistaré.Plaça del MercadalLegend Reus 2023del Voluntariat LECxitDe18:30h-feminisme i Club de lectura LGTBI: Señoras que se empotraron, de Cristina Domènch.19h- Pdel llibre Eugeni Perea Simón: escriptor, historiador, arxiver i poeta, a càrrec de Josep MurgadesSala Emili Argilaga del Centre de Lectura«Les músiques genuïnes del Corpus Christi» a càrrec de Mn. Jaume Gené Nolla, director de Música Sacra de l'Arquebisbat de Tarragona8:30h-Legend Reus 2023Plaça de la LlibertatA partir de les 10h- Epíleg 2023, fira de llibres & idees radicals, amb parades de llibres en catalàPasseig Sunyer (tram entre c. de Prat de la Riba i pl. de Joan RebullDeAtri de Sant Sebastià, Plaça del Castellortida enFira Epíleg,de Mestres Àvies Recuperadores de Contes11:30h- RLa petjada de Lluís Domènech i Montaner, dins la Ruta del Modernisme.Estació Enològica (pg. de Sunyer 4-6)12h-que anuncia la vigília de la festivitat de Corpus.Campanar de la Prioral13h- DFira Epíleg,del Circ de les Musaranyes.Passeig de SunyerLegend Reus 2023Plaça de la Llibertat14h- Fira Epíleg,i concert d'El RoseretPasseig de Sunyer,- L'Ou com BallaAtri de Sant Sebastià, Plaça del Castell17h- Fira Epíleg,a Gabriel Alomar, amb Elisabeth Ripoll, Xavier Domènech i Xavier GrasetPasseig de SunyerFira Epíleg,a Xavier Amorós, a càrrec de l'alumnat dels instituts de Reus, Salva Soler i Fetitxe 13.Simfònic a càrrec de Blaus de Mar. Organitza: Festival Simfònic.Jatdí de la Casa Rull27è, El fil vermell.Teatre Fortuny. Pólvora, música i sàtira per convidar a la festaVIII Ral·li Costa Daurada Legend Reus 2023.Plaça de la Llibertata benefici de l'Associació de Salut Mental Dr. Tosquellesamb l'acompanyament musical de gralla, metall i percussióPlaça del MercadalFira Epíleg,de La Gata BordaFira Epíleg,de Meritxell Gené i Aina Torres., amb la participació dels Bous i la Vedella de Foc, que passarà pel carrer de Llovera, plaça de Prim, carrer de Monterols i plaça del Mercadal.Des del Campanaret21h- APlaça del Mercadal21:15h- Aespecial de castells.Local dels Xiquets de ReusFira Epíleg,Fira Epíleg,de Magí Garcia, Modgi.22:30h- Fira Epíleg,dels punxadiscos Mandrília Selectors.Passeig de SunyerDurant el matí- Elaboració de catifes de flors, a càrrec de diverses entitats de la ciutat.Pels carrers10h- Toc de Festa, que anuncia la sortida dels GegantsDes de l'Ajuntament per recórrer els carrers de la ciutat.De 10:30h a 13h- l'Ou com Balla.Atri de Sant Sebastià, Plaça del CastellDe 10:45h a 13h- Viatges amb trenet. Col·laboració d'1,50 €Parc del Ferrocarril11h- Visita «Observem, escoltem i toquem en família» per descobrir, a través d'un educador, qui era l'arquitecte Gaudí a través dels personatges lligats a la seva vida i taller per crear una petita obra d'inspiració gaudiniana. Taller per a públic familiar.Gaudi Centre12h- Visita i maridatgeEstaciò enològica12:30h- Celebració de la missaPrioral de Sant PereDe 17h a 20:30h-L'Ou com Balla.Atri de Sant Sebastià18h- Representació de Bogeria a la perruqueria, a càrrec del grup de teatre de l'AvernTeatre de l'Orfeó reusenc18:30h- Ofici religiós, celebració de la missaPrioral de Sant Pere18:30h- Celebració de la missa i trobada amb els infants que han celebrat la primera comunióEsglésia de Sant Francesc18:45 h- Anada dels Nanos, la Mulassa, els Gegants i l'Àliga a la professó de Corpus.Ajuntament de Reus19:30h- Ball solemne curt de l'Àliga, Professió del Corpus i Toc GeneralRecorregut: plaça de Sant Pere, carrer del Fossar Vell, raval de Sant Pere, carrers de Sant Pere Apòstol, de l'Hospital i de la Presó, plaça de la Farinera, carrer de Santa Anna, raval de Santa Anna, plaça de Prim, carrer de Monterols, plaça del Mercadal, carrer Major i plaça de Sant Pere.20:45h- Fi de la festivitat de Corpus amb les darreres ballades dels Nanos, la Mulassa, els Gegants i l'Àliga.Plaça del Mercadal