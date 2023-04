Comerços del nucli antic de Reus denuncien actes vandàlics per Setmana Santa

Al voltant del carrer Major, van entrar a robar a una botiga i van cremar un tendal i tres para-sols entre divendres i diumenge

Actualitzada 11/04/2023 a les 21:13

Els negocis ubicats al carrer Major i al seu entorn han viscut una Setmana Santa per a oblidar. Entre divendres i diumenge, es van registrar un robatori i dos focs, una conjunció de fets que ha portat a alguns propietaris a plantejar-se demanar més presència policial o la instal·lació de càmeres de videovigilància.El primer delicte es va produir divendres a les 7.25 hores; un robatori comès abans que els responsables del negoci obrissin el local. «Nosaltres no havíem tingut mai cap problema, però altres botiguers tenen força històries a explicar», valora un d'ells.La matinada de diumenge, a les 4 hores, els Bombers van rebre un avís per part dels Mossos d'Esquadra en què se'ls alertava que un foc originat en uns cartons entre el carrer Major i carrer de la Puríssima Concepció estava afectant un tendal. Una dotació es va traslladar al lloc dels fets per acabar d'apagar les brases, atès que la flama ja s'havia pràcticament extingit, i remullar l'àrea. No hi va haver ferits i l'operació va durar uns 30 minuts.«Una veïna em va dir que, a la nit, havia estat impossible dormir pel soroll que hi havia al carrer, amb crits i discussions», expressa el responsable del local, que assegura que el primer que es va preguntar en veure l'estat de la tela va ser «una altra vegada?». Amb anterioritat, ja li havien entrat a robar al negoci i li havien trencat un cartell que hi ha a la porta d'entrada, prenent-li el fluorescent del seu interior.«El centre de Reus s'està complicant per culpa del vandalisme i l'incivisme», afegeix. Aquest propietari considera que, si fos la primera vegada que passa un fet semblant, es resignaria i pensaria que li ha «tocat», però en haver-se repetit en més d'una ocasió i en altres indrets de la zona, creu que es tracta d'algú que vol «fer mal al centre de Reus» o, fins i tot, «a l'alcalde».Diumenge al matí, els regents d'un local del carrer de la Racona també es van despertar veient que havien calcinat tres dels seus para-sols. «Encara sort que va ser a la nit», comenten.Un altre establiment del carrer Major assenyala que, recentment, van intentar entrar a robar a un pis del barri i van forçar l'accés a un negoci limítrof. «Portem una ratxa... Demanem urgentment que posin videovigilància, aquesta zona queda bastant desemparada», expressen.Altres locals proposen més presència policial. Al novembre de l'any passat, comerços del carrer Major ja van denunciar l'augment de robatoris que s'havia patit des de l'estiu, motiu pels quals exigien mesures per aturar-ho.