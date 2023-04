Reus asfaltarà tres nous carrers aquesta setmana

Les vies afectades seran Misericòrdia, l'avinguda de Jaume I i la rotonda la plaça de Pastoreta

Actualitzada 11/04/2023 a les 13:32

L'Ajuntament de Reus iniciarà aquest dijous les obres del pla d'asfaltat de diversos carrers de la ciutat, corresponent a les anualitats 2023 del pla director de manteniment de la via pública. Els treballs els executarà l'empresa Tecnofirmes, amb un pressupost d'adjudicació de 199.952,00 euros (IVA inclòs).Els carrers afectats són el carrer de Misericòrdia (entre places Pastoreta i Hèrcules), l'avinguda de Jaume I (entre plaça d'Hèrcules i Pere el Cerimoniós), i la rotonda la plaça de Pastoreta.En el cas de l'avinguda de Jaume I, els treballs es portaran a terme del 13 al 15 d'abril, de 8 a 20 hores. Del 17 al 19 d'abril, les tasques es desenvoluparan al carrer de Misericòrdia. Finalment, les obres a rotonda de la plaça de la Pastoreta es faran en horari nocturn, per afectar menys a la circulació. Les dates encara estan per determinar.