La penya ciclista El Jamón celebrarà 30 anys amb una visita a Misericòrdia

Els seus membres faran dissabte una ofrena floral al Santuari per commemorar la seva història

Actualitzada 10/04/2023 a les 20:20

La penya ciclista El Jamón commemorarà, aquest dissabte, el seu trentè aniversari, amb una fotografia de família a la plaça de Prim i una ofrena floral al Santuari de Misericòrdia.Lluny queda ja l'any 1993, quan un grup de futbolistes va adonar-se que l'edat començava a passar factura. «Per què no ens comprem una bicicleta i anem a donar un tomb?», es va proposar. Dit i fet.Cada dissabte, a les 8 hores, una vintena de persones s'enfunden el mallot a la plaça de la Pastoreta i fan rumb per una de les 42 rutes preestablertes que els portarà cap a indrets com el coll de la Teixeta o l'ermita de Puigcerver. «Cada cop anem a més», valora Manuel Contreras, un dels fundadors del grup i el seu membre més veterà, amb 78 anys.Oriünd de Granada, assegura que les terres del Camp de Tarragona són «especials» perquè es poden completar tant etapes planeres com amb desnivells pronunciats. Guanyar mai no ha estat important per a aquests ciclistes. El secret de l'èxit són les amistats fetes en el recorregut. En acabar l'itinerari, un esmorzar de forquilla recompensa l'esforç dels jamoneros.