L'Ajuntament de Reus exposarà el cens electoral per a les eleccions municipals del 28 de maig

Els ciutadans podran fer les seves reclamacions a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Actualitzada 11/04/2023 a les 10:41

Entre el 10 i el 17 d'abril, l'Ajuntament de Reus posarà a l'abast dels ciutadans el cens electoral amb la finalitat de poder formular reclamació sobre la inclusió o exclusió al cens que ha estat tancat a data 1 de febrer de 2023, i que inclou els moviments padronals fets fins el 30/01/2023.La consulta es podrà realitzar de manera telefònica trucant al 977 01 00 10 o bé a través de la pàgina web de l'Ajuntament Les reclamacions censals es podran realitzar, amb cita prèvia, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) situada a la planta baixa del Palau Municipal. L'horari d'atenció de l'OAC és: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h i les tardes de dimarts i dimecres de 16:00h a 18:00h.Es podrà sol·licitar l'exclusió/inclusió a les còpies del cens electorals que es faciliten als responsables de les candidatures per a realitzar enviaments postals de propaganda electoral. La sol·licitud es pot formular per internet https://sede.ine.gob.es/oposicionPartidos Al llarg de tot el període electoral, l'Oficina del Cens Electoral estableix un servei d'informació al públic. L'horari de consultes telefòniques serà, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores; els telèfons per a consultes són: 977 24 96 62, 977 24 85 78 i el fax 977213340; també es podran fer consultes al telèfon 901101900.Les persones que disposin de certificat electrònic acceptat per la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística, poden consultar les seves dades censals a l'adreça: https://sede.ine.gob.es