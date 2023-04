Obert el període d'inscripció per assistir a la 2a jornada «Sexualitat i Diversitat Funcional» de Reus

La jornada és oberta a tothom i gratuïta

Actualitzada 08/04/2023 a les 12:24

L'Ajuntament de Reus ha obert el termini d'inscripció per assistir el dijous 27 d'abril, de 9 a 14 h, a la Fira de Reus (avinguda de Bellissens, 40), a la segona jornada Sexualitat i Diversitat Funcional, organitzada per la Comissió de Sexualitat del Consell Municipal de la Discapacitat de l'Ajuntament de Reus amb la col·laboració del grup de treball pels drets sexuals a Reus. En concret, la comissió de Sexualitat està formada per l'Associació Supera't, el Club Esportiu Costa Daurada, el Taller Baix Camp, + Tu Fundació de Suport i la Fundació Villablanca i les regidories de Benestar Social i de Salut i Ciutadania de l'Ajuntament de Reus.

Aquesta trobada s'adreça a tothom i, de manera especial, als estudiants i professionals de l'àmbit de la discapacitat i de la sexualitat i a les persones amb discapacitat i a les seves famílies.

L'objectiu de la sessió és compartir experiències sobre el dret a la sexualitat de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i informar sobre mètodes per facilitar la sexualitat i l'afectivitat a aquestes persones. Com a ponents, hi participen, entre altres experts, el doctor en psicologia i sexòleg Carlos de la Cruz Martín-Romo i la metgessa i coach Jaci Molins.



Per assistir a la jornada, oberta a tothom i gratuïta, cal inscriure's abans del dilluns 24 d'abril a les 15 h a través del Web de l'Ajuntament de Reus: https://inscripcions.reus.cat/jornadasexualitatidiversitatfuncional