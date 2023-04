L'ajut municipal sufragarà un 40% de les despeses de la Fundació Bara

El conveni de col·laboració aporta una certa «tranquil·litat» a una entitat que continua buscant fonts de finançament

Actualitzada 05/04/2023 a les 20:39

Contribucions anònimes

La Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella, després de mesos de neguit, pot respirar una certa tranquil·litat. El president del seu Patronat, Joan Anton Cedó, va signar dimarts un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per al desenvolupament del programa, basat a acollir, educar i integrar a la societat els infants en risc social i les seves famílies.L'acord, vigent fins al 31 de desembre del 2024, determina la concessió d'un ajut de 60.000 euros a la Fundació per a l'exercici del 2023, una quantitat que ajudarà a sufragar entre un 35 i un 40% de les despeses, segons calcula Felip Vidiella, membre del Patronat de la Fundació. «Haurem de continuar buscant fonts alternatives de finançament», afegeix.Vidiella comenta que el conveni permet tornar a la situació que es vivia fa dos anys, quan l'entitat comptava amb una subvenció anual per part de l'administració pública, de la mateixa quantitat monetària. La diferència principal és que una part dels diners s'avançarà aquest mes d'abril i ajudarà a desenvolupar l'activitat prevista, mentre que, abans, els ajuts arribaven amb posterioritat, un cop conclòs l'exercici.«És un pas endavant i el veiem positivament», valora. A més, detalla que el conveni els sembla «suficient» perquè segueix les mateixes directrius que es poden demanar a uns patrocinadors, és a dir, un compromís a curt termini. Dos cops a l'any, ambdues parts es reuniran per a revisar si s'estan complint els objectius fixats, per a determinar si s'activa la possibilitat de pròrroga, que contempla quatre anualitats més.Entre altres qüestions, Vidiella menciona que es valorarà el nombre de nens que s'atenen o els berenars que es proporcionen. «L'Ajuntament reconeix la feina que hem estat fent i s'ha adonat de la contribució de la Fundació a la societat», comenta. Alhora, celebra que s'ha millorat la relació amb l'ens municipal.El membre del Patronat alerta, però, que el percentatge que cobrirà aquesta partida probablement minvarà amb el pas dels mesos, sigui perquè hauran d'acompanyar més infants o per l'increment de preu de la cistella de la compra.«Fa uns anys teníem 60 nens i ara en són 130. El nombre sempre ha anat augmentant. Espero que algun dia s'estabilitzi o baixi», apunta Vidiella, qui assenyala a factors com la guerra d'Ucraïna o la pobresa alimentària com agreujants de l'escenari. L'exercici del 2022 va tancar amb unes despeses registrades de 130.000 euros i el Patronat espera que la xifra es mantingui o s'augmenti, ja que «els costos de la vida no baixen».Vidiella subratlla que, des que es va saber que la Fundació Bara no era l'adjudicatària del concurs per a l'atenció d'infants i joves vulnerables, resolució que es va donar a conèixer el juny de l'any passat, s'ha viscut un augment d'aportacions de particulars que volien contribuir a la subsistència i al correcte desenvolupament de l'entitat amb els seus estalvis.També agraeix les iniciatives solidàries promogudes per altres organitzacions, com els concerts solidaris de Mémora i de la Confraria dels Sants Just i Pastor. «No són grans quantitats, però en fem un balanç positiu des del punt de vista emocional», expressa.Per a fer partícips als ciutadans de les tasques de la Fundació i intentar atreure més patrocinadors, Vidiella assenyala que s'esforçaran per transmetre la informació i el missatge d'una manera «més didàctica, més oberta, més dinàmica».La Fundació Bara i Cortiella té entre mans diversos projectes per a recaptar fons. S'està plantejant crear un programa d'apadrinament, però encara no està «consolidat», després que la prova pilot no assolís els resultats desitjats. Per Nadal, tornarà a repartir targetes electròniques de felicitació de les festes.