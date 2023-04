L'Agència Reus Promoció engega accions amb Xangai, Torí i Chambéry

Es vol internacionalitzar el patrimoni reusenc

L'Agència Reus Promoció ha desenvolupat tres accions més per a continuar amb l'objectiu d'internacionalitzar la ciutat i donar a conèixer els seus principals actius a l'exterior: la represa del projecte de la Ruta Europea del Vermut, la participació en l'exposició Meet Gaudí a Xangai i l'entrada a la Xarxa Europea del Patrimoni Modernista. Aquestes iniciatives se sumen al ventall que ja s'havia anunciat i que inclou, per exemple, visites guiades a l'Institut Pere Mata en diversos idiomes.El primer projecte, que tornarà a organitzar-se després de la pandèmia, contribuirà a l'intercanvi turístic entre Reus, Torí i Chambéry. En aquests moments, s'estan organitzant contactes amb els empresaris relacionats amb el vermut, per procedir a realitzar els primers intercanvis promocionals, mentre se cerquen fons de finançament europeu per a poder desplegar el projecte.En segon lloc, el Gaudí Centre participa en l'exposició Meet Gaudí que s'ha inaugurat a Xangai i que recorrerà diverses ciutats xineses al llarg del 2023 i fins a la primavera del 2024. Reus Promoció va poder-hi exposar un vídeo promocional sobre la capital del Baix Camp. Així mateix, l'agència ha cedit les imatges audiovisuals de la primera i la tercera planta de la mostra, a més d'un vídeo específic sobre Gaudí i el vincle amb Reus.Finalment, aquest gener, Reus Promoció va ser validada pel comitè científic de la xarxa Réseau Art Nouveau Network per a entrar a la Xarxa Europea del Patrimoni Modernista. El 20 d'abril, es presentarà oficialment el patrimoni modernista de Reus davant l'Assemblea General de la xarxa.