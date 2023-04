El Club de les Teixidores de l'AV La Pastoreta somia amb sortir al carrer

En les festes del barri, tenen intenció de dur les trobades a l'aire lliure perquè tothom pugui unir-s'hi

«Qui més qui menys, tots hem vist les nostres àvies teixint, tots hem tingut un peüc o una jaqueta que ens va fer». Amb aquest record d'infantesa, projectat per la seva presidenta, Candelaria Flores, l'associació de veïns (AV) La Pastoreta va crear el Club de les Teixidores. Es volia impulsar abans de l'arribada de la covid per animar la gent gran a sortir de casa, però va haver d'esperar. Quan va veure la llum, era més necessari que mai retrobar-se i socialitzar: s'havia de convertir la idea en una realitat. «Tot és teràpia, i més després de la pandèmia », expressa Flores. Avui dia, el club busca continuar existint, «que sent una associació de veïns ja és molt», puntualitza la presidenta, però somia amb poder volar. Si tot va bé, durant les festes del barri, les teixidores sortiran al carrer perquè tothom pugui veure el seu art.Cada divendres –i algun dimecres–, les portes de la seu social s'obren de bat a bat per a rebre amb els braços oberts qualsevol que vulgui agafar fil i agulla. L'horari original era de 18 a 20 hores; l'obertura va avançar-se a les 16.30 h., però és el ritme de la conversa i les ganes de veure's és el que acaba determinant la jornada tèxtil. «Moltes vegades comencem teixint i acabem tenint cada tertúlia... Hi ha gent que ni tan sols obre la bossa amb els estris», explica Flores.El ganxet és la tècnica més emprada per a confeccionar bufandes i xals, però el ventall és ampli. El punt de mitja no cessa de moda i l'amigurumi, la creació de ninots amb ganxet, està creant fervor. «No fem classes, però entre les unes i les altres ens ajudem. Hi ha gent que ha acceptat el repte, ha vingut i ha acabat passant-li la mà per la cara a les més veteranes», afirma la portaveu veïnal. El col·lectiu ja agrupa persones d'entre 32 i 85 anys. Tot i ser un treball manual tradicional, amb els resultats de les agulles del Club de les Teixidores es podria omplir un armari sencer. Han elaborat tops, bosses de mà i, fins i tot, un tanga per a home amb una trompa d'elefant a les parts íntimes. El passat Nadal, van fer un taller de decoracions per a l'arbre de Nadal «Això es va crear per a sortir de casa, parlar les unes amb les altres, interactuar i passar una tarda diferent», continua Flores.Si bé l'objectiu principal del club és mantenir-se, les ganes d'emprendre el vol són ben presents. Volen animar a altres entitats i associacions veïnals a adoptar seccions de costura. «I, qui sap, potser acabem muntant una exposició», conclou Flores.