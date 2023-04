Silenci i percussió conflueixen en la Solemne Processó de l'Amargura de Reus

Centenars de persones contemplen els passos de Sant Tomàs d'Aquino i de la Verge de l'Amargura

Actualitzada 05/04/2023 a les 08:31

No era un dia normal i corrent. El trànsit, a l'avinguda de Prat de la Riba, estava tallat. La gent, que es comptava per cinquantenes abans d'arribar a la plaça de la Lliberat, s'amuntegava a les voreres. Un petit descuit suposava perdre la posició i cada mil·límetre comptava. Impossible era ocupar la primera fila davant l'església de Sant Joan. La rosada cúpula celestial, amb la penetrant percussió aragonesa de fons, ja feia presagiar que, a l'horitzó, s'estava coent una vetllada per al record. La Solemne Processó de l'Amargura, la primera de les peregrinacions de la Setmana Santa reusenca, va patir modificacions d'última hora. Les obres del raval de Santa Anna van provocar que Els Estudiants i la Confraria de la Verge d'Amargura no es retrobessin a la plaça de Prim com estava previst, sinó molt abans: al punt de partida.El dringar de les armadures va fer el silenci. Els Armats de la Sang ja eren aquí. Amb els reusencs ordenats en files, la cohort romana començà el seu vaivé. S'havia d'anar amb compte per evitar col·lidir: anaven armats amb afilades llances. Assegurat l'itinerari, la Confraria de Sant Tomàs d'Aquino va apropar el pas El Petó de Judes a una zona de la ciutat per la qual era inèdit. Precedia a la Verge de l'Amargura. «Que guapa és!», exclamava una veu entre els ciutadans. No tardaria a trencar la hipnosi el so d'un petit timbal. Era un infant que imitava el ritme que feia estona que sentia. Primer provenia dels Armats; després, dels Estudiants. Els Timbalers de Calanda, amb el seu inconfusible look violeta, apareixien a escena. Determinaven, compàs a compàs, cada passa que es feia a la Processó, però eren a la rereguarda. «Sí que toquen fort!», exclamava la mateixa veu d'abans. Carrer de Llovera, plaça de Prim, raval de Jesús, raval de Martí Folguera i carrer de Misericòrdia es van succeir fins a arribar a l'església de Sant Francesc.L'Amargura deixarà pas, avui, a la Solemne Processó del Prendiment, una tradició que també ha hagut de modificar els seus hàbits i virar el sentit de circulació. «El nou recorregut potser ha vingut per a quedar-se», reconeixien des de la Confraria dels Sants Just i Pastor. Els botiguers carregaran a espatlles el pas de l'Ecce Homo, sortint des de la Prioral, un repte que ningú no afronta des del 2001. Les confraries Jesús de l'Amargura i Sant Pere Apòstol se li sumaran en un itinerari que, en passar per la plaça Mercadal, serà rebut per les saetas des de la Casa Navàs.