Reus s'acomiada de la Vella Quaresma després de serrar-li la última cama

Les Peixateries Velles han estat l'escenari cada dimecres de l'espectacle protagonitzat pel «Carni»

Actualitzada 05/04/2023 a les 13:42

La Vella Quaresma de Reus s'ha quedat aquest matí sense cap de les 7 cames, després de l'espectacle que durant tota la Quaresma es fa a les Peixateries Velles. Així doncs, aquest emblemàtic espai reusenc ha estat l'escenari aquest dimecres al matí de tota una festa popular, oberta a tota la ciutadania, i que ha estat protagonitzada pels Indis Petits. Els han acompanyat per poder serrar la cama l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, i la vicealcaldessa, Noemí Llauradó. La gran novetat d'aquest 2023 ha estat la tornada a l'escenari de les Peixateries Velles.Durant aquestes setmanes de Quaresma han serrat les diferents cames diferents persones i representants d'entitats que han estat acompanyats pels nens i nenes de les escoles de la ciutat. L'espectacle que s'organitza per l'acte de serrar les cames a la Vella Quaresma està protagonitzat per Xavi Picarols, que interpreta el personatge del «Carni», el protagonista del Carnaval que no es resigna a la realitat que la festa s'ha acabat i que no tornarà fins l'any vinent. La representació té la música, cançons i festa en directe cada setmana.