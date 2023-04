Reus organitza una caminada popular cap a la Pineda

Tindrà un recorregut de 12 quilòmetres i és apta per a tots els públics

Actualitzada 05/04/2023 a les 11:17

La Regidoria d'Esports i Reus Esport i Lleure de l'Ajuntament de Reus, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-seca, i el suport de Tretzesports organitzen el proper 16 d'abril la 6a edició de la caminada popular Reus - La Pineda. Aquesta sortida és una de les més multitudinàries de tot el cicle de caminades. Les inscripcions per la caminada popular Reus- La Pineda ja estan obertes a través de www.reusesport.cat El recorregut, de 12 quilòmetres amb desnivell negatiu, fa que sigui apte per a tots el públics. La sortida serà des del Mas Iglesias (davant del CIMIR) a les 9h, pel camí de Vila-seca, creuant el nucli d'aquesta població, amb un punt d'avituallament a la Torre d'en Dolça, i arribant als pins de Mariscal a la platja de la Pineda. Per la tornada, l'organització ofereix un servei d'autobús gratuït per a tots els inscrits.A la sortida s'habilitarà una carpa de La Casa Misericòrdia que enguany arriba als seus 25 anys. Un projecte integral que dóna resposta a la necessitat d'habitatge de moltes persones que es troben en risc d'exclusió social. Des de l'entitat es treballa per a oferir una opció d'habitatge temporal durant el procés de vulnerabilitat i que els residents puguin reinserir-se en la societat i també en el mercat laboral, a més de recuperar els seus vincles familiars.Les propera cita amb les caminades populars serà el 10 de juny amb l'Associació Salut Mental Dr. Tosquelles.