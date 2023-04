L'AV La Mineta de Reus demanarà reordenar la circulació al carrer de Cervantes

Marc Boleda, membre de la junta de l'AV, proposa que el tram inicial sigui una via de sortida del barri i d'un únic sentit

Venint des del carrer del General Moragues, els vehicles han de circumval·lar la plaça d'Almoster abans d'endinsar-se a l'avinguda de Castellvell. La primera sortida de la rotonda els deixaria al carrer de Cervantes, l'entrada més habitual al barri de la Mineta i la principal porta d'accés a l'escola Montsant.Si bé la major part de la via és d'un únic sentit de circulació –d'entrada–, el tram inicial, fins al xamfrà amb el carrer de Vilaplana del Camp, és de doble sentit, cosa que, en lloc de facilitar els desplaçaments, complica la vida als residents. Per aquest motiu, l'associació de veïns (AV) del barri demanarà, quan es constitueixi el nou govern municipal, una reordenació del carrer.Marc Boleda, membre de la junta de l'AV, explica que és usual que es produeixin embussos en aquest tram de la via perquè la gent «no té civisme», i ho exemplifica assegurant que molts cotxes hi paren en doble fila per anar a comprar el pa o a esmorzar a la fleca més propera, un factor que dificulta l'entrada i sortida dels vehicles i que podria propiciar accidents, ja que el canvi de carril per avançar els cotxes aturats comportaria deixar de ser visible per a qui s'incorpori des del carrer de Vilaplana.Aquesta secció només disposa d'una única plaça d'aparcament per a turismes, i la zona de càrrega i descàrrega que hi ha al davant del centre d'assistència a gent de la tercera edat està reservat per a l'ús d'ambulàncies.«Pots passar en qualsevol moment del dia i sempre hi ha cotxes aparcats», lamenta el president de l'associació veïnal, Xavier Panisello, qui afegeix que van col·locar unes pilones blaves al costat de la plaça d'aparcament, però que resulten ineficaces perquè «els camionets hi passen per damunt». A la calçada en sentit sortida del barri, no s'hi pot parar ni estacionar.Quan arriba l'hora punta d'entrada o sortida a l'escola, la «bogeria» es desferma al carrer de Cervantes, en paraules de Boleda. «A primera hora del matí, el veí que viu al costat de la residència, per treure el cotxe, ha de posar una estampeta a la Mare de Déu de Misericòrdia», assevera.És per aquest motiu que el membre de la junta de l'AV assenyala que «l'única alternativa» per a disminuir el trànsit és que aquest tram de carrer «sigui només de sortida del barri», d'un únic sentit de circulació, si bé la resta de la via continuaria essent d'entrada.Boleda assegura que és conscient que s'haurien de buscar altres maneres d'arribar al carrer de Cervantes. En aquest moment, les ambulàncies i els vehicles haurien d'anar fins al carrer de Tivissa, baixar pel carrer del Poeta Miquel Escudero, agafar el carrer de la Mineta i girar cap al carrer de Vilaplana per a poder apropar-se a les portes del centre assistencial, als habitatges o al pàrquing.Per això, detalla que s'haurien de canviar sentits de circulació i comenta que reordenar el carrer de Cervantes comportaria, «de retruc, canviar tot el barri». També significaria dificultar l'arribada de més empreses logístiques a la Mineta, atès que els veïns fa temps que temen que s'estigui vivint un procés de reindustrialització.«Una vegada has tret el carrer de Cervantes de l'equació, és un barri tranquil. Només s'hi belluga la gent d'aquí i qui es vol estalviar les cues de l'avinguda de Castellvell», expressa Boleda. El següent pas seria repensar la mateixa plaça d'Almoster, que, en moments puntuals, no pot absorbir el trànsit que s'hi deriva.