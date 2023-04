L'ICS instal·larà refredadores i bombes de calor al CAP Llibertat

La mala climatització és un problema al centre

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha fet una passa endavant per a trobar una solució als problemes de climatització del CAP Llibertat. L'empresa va treure ahir a licitació la instal·lació de màquines refredadores i bombes de calor a l'edifici, atès que «cal canviar» els equips actuals per les múltiples «avaries» que han patit amb el pas dels anys. «Les instal·lacions estan desgastades, no es troben centralitzades i la potència no es pot distribuir adequadament. El sistema no funciona donada l'elevada demanda», detalla l'ICS.El contracte, a banda de la instal·lació dels nous mitjans de regulació de la temperatura, també inclou el desballestament de les instal·lacions existents. Així mateix, la licitadora recorda que els treballs s'efectuaran «amb el CAP en funcionament», de manera que s'hauran de prendre les mesures necessàries perquè les obres influeixen el mínim possible en el desenvolupament de l'activitat al centre.El pressupost de licitació és de 119.988,17 euros (IVA inclòs) i l'equip haurà de tenir una garantia de dos anys. El termini d'execució de les actuacions serà de dos mesos. Les companyies interessades tenen fins al 28 d'abril per presentar ofertes.Els treballadors del CAP Llibertat fa temps que denuncien que la mala climatització de l'edifici els impedeix desenvolupar amb normalitat les seves tasques. A inicis de febrer, van explicar a Diari Més que estaven passant fred i que, a l'interior del CAP, feia «quasi la mateixa temperatura que al carrer». Alguns professionals van optar per portar estufes i guants de casa. Per la seva banda, Infraestructures va adjudicar a mitjan març els serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'edifici.