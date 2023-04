Ara Reus completa els deu primers llocs de la llista

Ester Amill, Xavier Gesalí, Cori Balanyà, Joan Balsells i Helena Martra s'uneixen al projecte de Daniel Rubio

Actualitzada 05/04/2023 a les 08:35

Ara Reus continua presentant els noms que conformaran la llista electoral per al 28 de maig. Ester Amill, Xavier Gesalí, Cori Balanyà, Joan Balsells i Helena Martra seran les persones que ocuparan els llocs 6, 7, 8, 9 i 10 de la candidatura.En la introducció de les noves incorporacions, l'alcaldable, Daniel Rubio, va assenyalar que els perfils «complementen i dinamitzen els que ja hem presentat i encaixen perfectament amb el Reus que volem».Ester Amill Descarrega és educadora infantil, acompanyant emocional i assessora i avaluadora del programa Acredita't. Des de fa vint anys ha treballat en escoles bressol privades i públiques i actualment és una de les fundadores del projecte d'educació viva Les Dríades. Amill és també presidenta de l'associació Reus Gats, voluntària del Nou Refugi Baix Camp i coordinadora de les gestores de colònies felines de la ciutat. «Espero poder aportar una nova mirada en educació i benestar animal i fer que la ciutat sigui la que les ciutadanes i ciutadans volen i s'hi sentin representades», ha afirmat.Xavier Gesalí Jove fa trenta-cinc anys que està vinculat al món de la cultura reusenca. Forma part de la Colla Gegantera de Reus i aquests darrers quatre ha estat membre del consell municipal de l'IMRC i Reus Cultura. Amb només dotze anys va ser portador dels nanos del Carrilet, per, posteriorment, ser graller i portador dels gegants del mateix barri. També ha estat membre de la cohort romana dels armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang durant catorze anys i participa de forma activa en la cavalcada dels Reis Mags d'Orient. Gesalí vol oferir els seus coneixements a la ciutat «per mantenir i millorar aquesta essència tan magnífica que té la cultura de Reus. Una cultura viva, però que cal polir amb un millor tracte a les entitats i expandir-la als barris».Cori Balanyà Balaguer ha estat des de petita vinculada a l'àmbit botiguer de Reus, amb un negoci familiar impulsat pel seu pare, al barri Fortuny. És en aquest mateix barri on és des de fa set anys presidenta de l'Associació de Veïns, sent la primera dona que aconsegueix aquest càrrec.Joan Balsells i Puig té la titulació de Delineació i va treballar en el sector de la construcció de 1996 a 2011, duent a terme diversos projectes urbanístics a Reus. És col·legiat al Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària i actualment és pèrit judicial immobiliari.Finalment, Helena Martra Mercadé és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials i ha fet un postgrau en Auditoria Financera i un MBA a EADA Business School. Marta ha estat vinculada des de sempre al món del transport de mercaderies i a la logística, primer formant part de l'empresa familiar i en l'actualitat com a directora de Tarragona d'una important empresa alemanya i, a la vegada, directora de l'Est Peninsular de les càrregues completes.