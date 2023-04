Proposen la construcció d'una estació regeneradora d'aigua a Reus

La comissió per una nova cultura de l'aigua reclama recuperar pous i mines municipals

Actualitzada 04/04/2023 a les 13:38

La comissió especial de treball per una nova Cultura de l'aigua de Reus aposta per instar a l'Agència Catalana de l'Aigua que efectuï l'estudi de les actuacions necessàries per a la implantació, explotació i distribució de l'aigua d'una nova Estació Regeneradora d'Aigua a la sortida de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Reus.Així ho ha traslladat la comissió a l'Ajuntament de Reus. També ha demanat al consistori, que doti de pressupost municipal inversions que permetin aprofundir i impulsar de manera decidida la recuperació de pous i mines municipals. També fer les adaptacions necessàries a la xarxa municipal de reg i de distribució per a garantir el màxim aprofitament d'aquesta aigua.