La Processó del Sant Enterrament de Reus canviarà el recorregut tradicional

Les associacions no podran passar pel raval de Santa Anna i hauran de canviar el sentit de l'itinerari

Actualitzada 03/04/2023 a les 17:24

MÉS INFORMACIÓ Consulta el programa d'actes de la Setmana Santa de Reus 2023

La Solemne Processó del Sant Enterrament s'ha vist obligada a anunciar canvis d'última hora. La Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist va informar ahir que el trajecte del vespre de Divendres Sant variarà el seu itinerari «tradicional» arran de «la demora en les obres» del raval de Santa Anna, tal com detalla la Junta de Govern de l'entitat.El nou recorregut, que recorreran totes les associacions de Setmana Santa de Reus, implica un «canvi de sentit» en comparació amb el que s'havia anunciat prèviament. La processó sortirà de la Prioral de Sant Pere a les 20 hores i resseguirà la plaça de Sant Pere i el carrer Major fins a arribar a la plaça del Mercadal, on discorrerà per tres de les bandes, tot dibuixant una 'C' invertida –no passarà pel cantó de la Casa Navàs–.Arxiconfraries, confraries, germandats i congregacions avançaran pel carrer Monterols i la plaça de Prim i viraran cap al raval de Jesús. Baixaran pels ravals de Martí Folguera, de Robuster i de Sant Pere abans de presentar-se a la plaça de la Puríssima Sang. L'acte clourà a l'interior del Temple.D'altra banda, la majoria de misteris s'exposaran a la plaça del Mercadal i al carrer del Fossar Vell «perquè, com a mínim, tothom pugui gaudir del magnífic patrimoni que tenim».La Junta de Govern avisa que la impossibilitat de mantenir el recorregut tradicional també comportarà perdre «possibilitats d'aconseguir el reconeixement de bé cultural», atès que la congregació estava treballant per assolir la fita. «Continuarem lluitant i treballant», es comenta.La congregació havia informat amb anterioritat que continuaria treballant per intentar mantenir el recorregut habitual i no va ser fins ahir que es va consensuar la decisió final conjuntament amb l'Ajuntament. Originalment, l'itinerari s'iniciava a la Prioral i recorria els ravals de Robuster, Martí Folguera i Jesús i la plaça de Prim i desembocava al raval de Santa Anna, des d'on es dirigia al destí a través de la plaça de Catalunya i el raval del Pallol.