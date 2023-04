L'Eurecat crea microcàpsules biodegradables de productes fitosanitaris contra malalties de la vinya

La fórmula incrementa l'efectivitat del producte i disminueix la quantitat de coure usada en el tractament

Actualitzada 04/04/2023 a les 13:39

El centre reusenc Eurecat ha participat en la creació d'una tecnologia d'encapsulació per a nous productes fitosanitaris que poden prevenir malalties de la viticultura, com el míldiu. La formulació amb microcàpsules biodegradables fa el producte més efectiu, disminueix la quantitat de coure necessari per al tractament i redueix la contaminació del sòl i aqüífers. Fent un ús òptim de la dosi, es pot estalviar un 20% d'aigua i un 25% de producte. La recerca s'ha fet en el marc del projecte internacional COPPEREPLACE, que ha inclòs assajos al laboratori i al camp per trobar «productes alternatius al coure com a agent de control de les malalties de la vinya». Els nous productes amb millor resposta contenen gluconat de coure o sulfat tribàsic.En el projecte s'han analitzat deu sòls diferents en funció del seu pH i del contingut en matèria orgànica. L'estudi conclou que la vulnerabilitat dels sòls de vinya a la contaminació amb coure augmenta en reduir-se el pH i que l'ús de bioabsorbents per incrementar el pH i el contingut en carboni del sòl, poden ajudar a reduir els impactes del coure sobre la biota del sòl.El projecte COPPEREPLACE ha comptat amb un pressupost d'1,6 milions d'euros i ha rebut un finançament d'1,1 milions d'euros del Programa de Cooperació Territorial Europa Sudoccidental (Interreg Sudoe), a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).La Plataforma Tecnològica del Vi ha liderat el projecte on ha participat Eurecat, l'Associaçao para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), l'Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), el Centro de Valorización Ambiental del Norte (CVAN), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine (SVBNA), la Universidade do Porto (GreenUPorto), la Universidad de Vigo (UVIGO), així com els cellers Familia Torres, Jean Leon, Sogrape Vinhos i LBS (Gerard Bertrand).