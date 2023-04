L'Ajuntament de Reus renova el conveni amb la Federació d'Associacions de Veïns de Reus

La seva vigència serà fins el mes de desembre de 2024 i podrà ser prorrogat per un període màxim de dos anys

L'Ajuntament de Reus ha renovat aquest dimarts el conveni marc entre el consistori i la Federació d'Associacions de Veïns de Reus (FAVR) amb la signatura del document per part de l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, i el president de la Federació de Veïns, Marcos Massó. L'objecte d'aquest conveni és establir el marc de col·laboració mútua per a la realització conjunta de projectes i activitats en diferents àmbits de l'actuació municipal.El conveni marc estableix una sèrie de compromisos als quals s'adhereixen les dues parts. Els compromisos per part de l'Ajuntament són cedir l'ús d'un espai municipal per la seu social de l'entitat; promoure activament la xarxa associativa i informar dels assumptes municipals amb l'establiment dels canals de comunicació adequats per mantenir informada de manera periòdica a la FAVR dels assumptes que afectin de manera directa als ciutadans i ciutadanes.Els compromisos per part de la FAVR són exposar a l'Ajuntament els suggeriments i les propostes de millora per fer efectiva la participació ciutadana en els assumptes municipals i col·laborar amb el consistori per fer arribar a totes les persones aquells projectes i activitats de ciutat que ajudin a la millora de la seva qualitat de vida.Els compromisos entre les parts també engloben un treball conjunt en diferents àmbits d'actuació de l'Ajuntament com són l'àrea de serveis a la persona, serveis generals, serveis territorials i serveis econòmics pels quals es podran establir addendes complementàries segons les necessitats recíproques de treball d'ambdues parts.La Federació nomenarà un interlocutor per mantenir un contacte permanent amb la Regidoria de Relacions Cíviques que serà la seva referència habitual durant la vigència del conveni. La durada del conveni serà des de la seva signatura fins el mes de desembre de 2024 i podrà ser prorrogat de forma expressa per acord de les parts per un període màxim de dos anys.Un cop signat el conveni marc, des de la Regidoria de Relacions Cíviques se signarà en breu una addenda amb la FAVR que inclourà un suport tècnic i de recolzament com a entitat i un suport econòmic de 7.000 euros per ajudar al desenvolupament dels seus projectes envers la millora dels barris de la ciutat i del benestar dels veïns i veïnes.