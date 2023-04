Adjudiquen el projecte de modernització de les infraestructures del Teatre Bartrina

Es millorarà els sistemes de vídeo, d'il·luminació i dels sistemes d'audio

Actualitzada 04/04/2023 a les 13:29

L'Ajuntament de Reus ha adjudicat els contractes per al projecte de modernització i gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals del Teatre Bartrina. L'objectiu és millorar l'equipament tècnic i la maquinària escènica del teatre perquè doni una resposta de qualitat als requeriments de les activitats escèniques que acull, tot responent a criteris d'eficiència i sostenibilitat.La licitació establia 3 lots. El primer feia referència a la modernització dels sistemes de vídeo digital, el qual s'ha adjudicat a l'empresa Electrònica Reus 72, SL, per un import de 17.515,00 euros (IVA inclòs).El segon lot inclou la modernització dels sistemes d'il·luminació digital amb tecnologia LED. El contracte s'ha adjudicat a l'empresa Ruybesa Global Technologies SL per un import total de 72.932,48 euros (IVA inclòs).L'últim lot, el de la modernització dels sistemes digitals d'àudio i comunicacions en xarxa s'ha adjudicat Bymedio Submarino Internacional SL per 82.153,64 euros (IVA inclòs).El projecte de modernització i gestió sostenible compta amb una subvenció de 83.004 euros dels Next Generation i una altra de 50.000 euros de la Diputació de Tarragona.