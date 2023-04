Una placa recordarà Cipriano Martos al Cementiri General de Reus

L'han col·locat a la fossa on durant més de 40 anys van estar soterrades les restes del militant antifranquista

Actualitzada 03/04/2023 a les 13:52

L'Ajuntament de Reus ha inaugurat aquest dilluns la placa en record de Cipriano Martos a la fossa històrica on durant més de 40 anys van estar soterrades les restes del militant antifranquista. En l'acte ha participat l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer; regidora responsable del Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Montserrat Flores, i altres membres del consist ori.La placa diu:«Cipriano Martos Jiménez (Maldonadillo, Granada, 1942 - Reus, 1973) En aquest espai reposaven -fins el mes de gener del 2023- les restes de Cipriano Martos, sindicalista represaliat i assassinat pel règim franquista l'any 1973. La seva exhumació i la restitució i dignificació de la seva memòria es van dur a terme en el marc de les actuacions incloses en el Pla de Fosses de la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya».El passat 12 de desembre de 2022 es van iniciar les tasques d'intervenció arqueològica per recuperar les restes de Cipriano Martos de la fossa 11-67 nord del Cementiri Municipal de Reus. Fruït d'aquests treballs, a principis de gener, es va localitzar un cos compatible amb el del militant antifranquista. A finals del mes de febrer es va confirmar mitjançant prova d'ADN, la troballa del cos de Cipriano Martos.Amb la col·locació d'aquesta placa, la ciutat de Reus ret homenatge a la figura de Martos perquè sempre quedi en el record la seva estada a la capital del Baix Camp, com a testimoni de la repressió franquista en els darrers temps de la dictadura, de la seva lluita pels valors democràtics i de la cruel repressió que va patir.