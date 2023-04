Reus Promoció realitza tres accions més per a la promoció de la ciutat a l'exterior

La primera de les accions ha estat la represa del projecte de la Ruta Europea del Vermut després de la pandèmia

L'Agència de Promoció de Ciutat de Reus ha realitzat un nou pas per a l'assoliment d'un dels seus principals propòsits; la internacionalització i promoció de la ciutat i els seus actius a l'exterior. La primera de les accions ha estat la represa del projecte de la Ruta Europea del Vermut després de la pandèmia.En aquest sentit i arran d'una trobada que es va dur a terme el juliol de 2022 amb els responsables de turisme dels municipis de Torí i Chambéry, el passat mes d'octubre les alcaldies d'ambdues ciutats europees van confirmar la seva voluntat de tirar endavant el projecte, sumant sinergies en aquesta iniciativa de promoció exterior, que posa en valor la tradició vermutaire compartida i promocionarà alhora l'intercanvi turístic entre els tres municipis.En aquests moments, s'estan organitzant contactes amb els empresaris relacionats amb el vermut, per procedir a realitzar els primers intercanvis promocionals, mentre es cerquen fons de finançament europeu per a poder desplegar el projecte.En segon lloc, «Reus Promoció» participa, mitjançant el Gaudí Centre, en l'exposició «Meet Gaudí» inaugurada aquesta mateixa setmana a Xangai i que serà exposada per diverses ciutats xineses al llarg de l'any 2023 i fins a la primavera de 2024.«Reus Promoció» va tenir un especial protagonisme en la inauguració a Xangai, amb la projecció d'un vídeo promocional de Reus. Pel que fa a l'exposició «Reus Promoció» ha cedit les imatges audiovisuals de la 1ª i la 3ª planta, i d'altres elements audiovisuals, a més a més d'un vídeo específic sobre Gaudí i el vincle amb Reus enregistrat especialment per aquesta promoció. Tot el material ha estat traduït al xinès per a l'exposició. També es disposa de material promocional i de marxandatge amb la imatge de Reus per als visitants de l'exposició en el seu pas per als diferents municipis xinesos.Durant els propers 17 mesos l'exposició farà parada a les ciutats de Chengdu a l'agost de 2023, a Pequín el desembre de 2023 i a Nanquín el maig del 2024. S'espera que l'exposició tingui una important acollida, abastant una població de més d'un milió de visitants. Per últim, aquest mes de gener Reus Promoció ha estat validada pel Comité Científic de la xarxa «Réseau Art Nouveau Network»per a entrar a la Xarxa Europea del Patrimoni Modernista.La xarxa «Réseau Art Nouveau Network» s'ha reactivat entrant a les Rutes Culturals Europees del Consell d'Europa reposicionant-se en l'àmbit del turisme cultural a escala internacional. Per aquesta raó, Reus va preparar una candidatura sol·licitant la seva adhesió i a hores d'ara el Comité Científic ha fet la valoració i s'ha pronunciat favorablement. És per això que, finalment, el proper 20 d'abril es presentarà oficialment el patrimoni modernista de Reus davant l'Assemblea General dels membres de la xarxa encarant el darrer tràmit per a l'entrada com a membre de ple dret.Formar part del Réseau Art Nouveau Network, suposa una plataforma internacional de prestigi per a donar a conèixer l'important patrimoni modernista de Reus i obre la porta a participar en accions promocionals a nivell europeu que sens dubte ajudaran a seguir posicionar Reus a l'exterior.