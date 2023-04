El concurs d'idees per a la reordenació urbana del Carrilet de Reus ja té guanyador

Comas-Pont Arquitectes SLP proposa peatonalitzar el carrer de Macià Vil per tal de donar prioritat als vianants

Actualitzada 03/04/2023 a les 14:59

Proposta guanyadora

Comas-Pont Arquitectes SLP ha resultat la proposta guanyadora del concurs de projectes d'arquitectura convocat per l'Ajuntament de Reus per a la reordenació urbana i nous equipaments a l'entorn del Carrilet. Els autors de la proposta guanyadora seran els adjudicataris, a través d'un procediment negociat, del contracte per a la redacció dels projectes urbanístic i d'arquitectura de la reordenació; l'avantprojecte de tot l'àmbit, el projecte bàsic de la fase 1; el projecte executiu de la fase 1; i la direcció de l'obra de la fase 1.El concurs de projectes ha estat regit per un jurat integrat per experts en matèria d'arquitectura, un terç del qual designats pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.Una vegada formalitzat el contracte, l'empresa tindrà quatre mesos per realitzar l'avantprojecte de tot l'àmbit, la documentació per a la modificació de PGOU/redacció PMU i el projecte executiu. I dos mesos més per presentar el projecte bàsic.El consistori vol convertir el Carrilet en un nou pol d'atracció que generi més activitat quotidiana a la zona, i més i millor connectivitat amb el seu entorn.La proposta guanyadora compta amb un espai per a vianants que permet connectar l'avinguda del Carrilet, el carrer de l'Escultor Rocamora i el parc de Mas Iglesias. La vegetació s'escampa fins al centre històric, renaturalitzant el recorregut i eliminant el trànsit rodat. També proposa peatonalitzar el carrer de Macià Vila i que hi hagi una gran plaça/àgora, al voltant de la qual s'hi situaran els nous equipaments.Es repararà l'edifici de l'actual mercat per tal que aglutini els nous usos culturals i juvenils. També es reformarà un edifici habitacional i el de l'estació de busos.La transformació viària també aposta per donar prioritat als vianants. Així, al carrer de l'Escultor Rocamora es permetrà l'accés rodat només per càrrega i descàrrega, serveis i aparcament veïnal. També es reubicarà el monument al Carrilet a l'avinguda que li dona nom, eliminant l'efecte rotonda actual, i donant continuïtat peatonal a les dues voreres. D'aquesta manera, els vianants tindran preferència sobre la sortida de vehicles de l'aparcament.