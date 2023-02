Un baixant al barri Fortuny de Reus llença residus fecals a la via pública

La incidència s'ha detectat entre dos blocs de pisos al carrer de Navarra

Fa un mes que un baixant situat entre dos blocs de pisos al carrer de Navarra, al barri Fortuny, provoca maldecaps als veïns, perquè va llençant a la via pública residus fecals. «Fa set o vuit mesos, ja va passar», detalla una resident de la zona, Rosa Maria Casas. La presidenta de l'associació de veïns (AV), Cori Balaña, matisa l'afirmació. «Això és un continu. Fa més d'una dècada que ho anem aguantant», assevera. Cada sis mesos que es repeteix la situació.

Balaña detalla que és freqüent que l'acumulació de les aigües residuals sigui tan gran que el líquid recorri un trajecte de 200 metres, fins a desembocar al carrer de Frederic Urales o a l'avinguda de Salou. Afegeix que ha vist a la vorera, fins i tot, tovalloles de dutxa i bolquers que havien embossat les canonades.



La portaveu veïnal assegura que està «enfadada» i que se sent «impotent», ja que, malgrat la intervenció constant tant de l'associació de veïns com de l'Ajuntament, la Guàrdia Urbana i Aigües de Reus, les comunitats que resideixen en els blocs afectats no es volen fer càrrec de la incidència, de manera que els conciutadans han d'esquivar constantment els residus i suportar la pudor.«Amb tanta reincidència, ja no sé què fer», lamenta la presidenta de l'AV. És per aquest motiu que demana que s'apliquin sancions als responsables, sigui a través de multes o amb treballs comunitaris, netejant els carrers. «Jo no voldria ser veïna d'aquests senyors», declara Balaña. «Si això fos al centre, ningú ho acceptaria», conclou Casas.