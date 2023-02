Reus es prepara per celebrar un Carnaval sense restriccions

La festa començarà el Dijous Gras i s'allargarà fins el dia 22 de febrer, Dimecres de Cendra

Actualitzada 02/02/2023 a les 13:09

Programa

El Carnaval de Reus començarà el 16 de febrer, Dijous Gras, i finalitzarà el dia 22 de febrer, Dimecres de Cendra. Aquest dijous l'Institut Municipal Reus Cultura i la Federació Reusenca de Colles de Carnaval han presentat el programa i el cartell del primer Carnaval sense restriccions per la pandèmia. Com a novetat, moltes de les colles participan estrenaran les seves plataformes noves homologades «per tenir un Carnaval més segur», ha explicat Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística.Recasens ha comentat que a banda de tots els actes preparats a la ciutat, «en el programa que hem inclòs un apartat dedicat a la informació per un Carnaval lliure d'actituds i agressions sexistes, i també un conjunt de normes i recomanacions per a totes les colles».El cartell d'enguany és obra d'Oriol Calabuig, dissenyador gràfic i propietari de l'empresa La Targeta i guanyador del cartell del Carnaval de Reus els anys 2019, 2021, 2022 i 2023. El cartell està inspirat en la parella de gegants dels Vitxets amb un toc còmic tirant cap a la parella dels Manotes de la ciutat.Entre els actes previs del Carnaval destaquen l'espectacle Càsting 2023 al Teatre Fortuny el proper 10 de febrer i el Vermut Carnavalero dels 80 el diumenge 12 a la plaça del Castell.El tret de sortida als actes el donarà la degustació de botifarra d'ou el Dijous Gras, 16 de febrer, al Mercat Central. A les 21 hores, a la plaça del Mercadal, tindrà lloc el Pregó de Sa Majestat el Rei Carnestoltes LXII, acompanyat per la Reina Pimpolla XI, realitzat per Rebulits Teatre i amb la col·laboració de Trepa Bimbirimboies i Els Trempats. A les 23 hores, es disfressaran les escultures i alguns monuments reusencs.Divendres se celebrarà el Carnaval a les escoles i a les 19 hores, des de la plaça de les Peixateries Velles i pels carrers del nucli antic, hi haurà la cercavila del Cantaval.El 18 de febrer tindrà lloc la Gran Rua de Lluïment, que sortirà a les 17h. de la plaça de la Pastoreta i recorrerà els diferents carrers de la ciutat fins arribar al passeig de Misericòrdia. Després a les 00h., a la plaça del Mercadal, començarà el Gran Ball de Disfresses amenitzat per l'Orquestra Mitjanit que comptarà amb un show previ i posterior del DJ Aleix Ballester i Dj Ceba.Diumenge serà el torn de la Rua Matinal que començarà a l'avinguda de la Salle i acabarà a la plaça de davant de la Biblioteca Central. Per la tarda, hi haurà una batalla de confeti al passeig de Mata i el Ball de Vespre amb l'orquestra de versions Mano's Rock a la plaça del Mercadal.Dilluns 20 de febrer tindrà lloc el Ball de Mascarots de les 23 a les 020 hores, a la Sala Polivalent de La Palma, amb la orquestra de versions reusenca Cocktail Tributov.Dimarts, a partir de les 18:00 h, al Centre Cultural El Castell, començarà la vetlla del Rei Carnestoltes. A les 19 hores hi haurà la processo pels carrers del nucli antic i a les 20h. la Rua Mortuòria amb les despulles del Rei Carnestoltes des de la plaça del Castell. En arribar a la plaça del Mercadal, hi haurà la crema del Rei Carnestoltes i seguidament es llegirà el Testament.El Dimecres de Cendra, a les 19:00 h, des del Campanaret, es farà el Ball de la Quaresma i de les Set Virtuts, amb l'acompanyament musical del grup Staccato. A les 20.30 h, a la plaça de les Peixateries Velles, es descobrirà la imatge de la Vella Quaresma 2023. Després hi haurà la cercavila del Braç Incorrupte de Sa Majestat el Rei Carnestoltes LXII, a càrrec del Ball de Diables. A continuació, a la plaça del Mercadal, clouran la festa els versots i crema del Braç Incorrupte.