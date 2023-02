Reus premia les bones pràctiques ambientals de les empreses de la ciutat

Es va reconèixer a Tecnol, Asolgrup i El Brot

Actualitzada 02/02/2023 a les 07:28

La sala d'actes de la Cambra de Comerç de Reus va acollir ahir el lliurament de la segona edició dels premis pel Medi Ambient Ciutat de Reus, que organitzen l'Ajuntament i la Cambra. Aquests guardons reconeixen les bones pràctiques ambientals de les empreses del municipi i el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). T.Q. Tecnol, Asolgrup Enginyers i El Brot van ser les companyies premiades en les categories de gran i mitjana empresa, petita empresa i microempresa, respectivament.En concret, el jurat va valorar de Tecnol la construcció de la seva nova seu corporativa «amb un evident compromís amb el medi ambient, l'avantguarda tecnològica, la innovació i l'entorn social productiu», ja que té com a objectius optimitzar i maximitzar l'eficiència energètica i de materials «per obtenir una petjada de carboni zero».Pel que fa a Asolgrup Enginyers, es va destacar que l'empresa ha ampliat les instal·lacions de plaques fotovoltaiques, ha adquirit vehicles elèctrics, ha aconseguit un reciclatge del 100% del paper i ha posat en funcionament una companyia certificadora de la petjada de carboni al sector agrícola.Respecte de l'empresa cooperativa El Brot, es va remarcar que des de fa 41 anys «practica i fomenta les bones pràctiques socials i mediambientals en el consum agroalimentari», amb la comercialització de productes de quilòmetre zero.Addicionalment, es van lliurar accèssits a Lyondell Basell, Hídrica Grup i Detail Car Reus, en cada una de les tres modalitats. Finalment, es va atorgar una menció especial a Tomàs Barberà, que el 2021 va celebrar el seu centenari, com una mostra d'agraïment per la «sensibilitat històrica que la propietat de la botiga ha demostrat sempre en favor de la sostenibilitat».El regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio, va aprofitar la trobada per presentar la iniciativa municipal per a subministrar electricitat a l'Ajuntament i als equipaments públics, Reus Energia. Rubio també va posar de manifest que el consistori «impulsa polítiques fiscals que ajuden a l'economia productiva, posant accent en el medi ambient, com ara les bonificacions de l'IBI per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques». «Reus és una ciutat compromesa amb els ODS i les iniciatives presentades als premis són bon exemple del compromís empresarial amb el futur de la nostra ciutat», afegí.Per la seva banda, el president de la Cambra, Jordi Just, va destacar la importància dels guardons en l'estratègia corporativa de medi ambient. A més, va anunciar la creació d'un servei d'atenció i assessorament a les companyies en l'àmbit energètic, amb la contractació d'un tècnic qualificat.L'acte de lliurament va estar presidit per la directora general d'Energia de la Generalitat, Assumpta Farran, qui abans de l'entrega va pronunciar la xerrada Cap a una transició energètica intel·ligent.