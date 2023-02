La Palma acollirà una jornada d'orientació universitària dimecres

Es reuniran alumnes de Batxillerat i de la URV

L'Oficina Jove del Baix Camp, l'espai d'atenció a joves especialitzat en temes d'emancipació, ha organitzat la jornada d'orientació universitària De Tu a Tu, per tal que alumnes que estiguin a la URV es puguin trobar amb joves en l'etapa del Batxillerat perquè aquests puguin preguntar dubtes sobre els diferents graus, els itineraris o la vida universitària en general. La finalitat de la sessió és la interacció entre els diferents grups d'estudiants, de manera que els universitaris siguin els que expliquin i aportin informació útil i de tu a tu, entre iguals, que faciliti la presa de decisions. El canvi d'etapa educativa molts cops genera dubtes i inquietuds difícils de gestionar i, d'aquesta manera, s'oferirà un espai de diàleg perquè es puguin resoldre aquestes qüestions sobre el futur.La trobada tindrà lloc el pròxim dimecres a la Palma. La sala polivalent es dividirà en diferents espais segons els àmbits d'estudi –ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, arts i humanitats, arquitectura i enginyeries–. Mitjançant plafons expositius, es mostrarà la informació al respecte, com el nom dels graus representants, les seves sortides professionals o la nota de tall per accedir-hi.Al matí, la jornada estarà destinada a centres educatius i visites concertades en grup, mentre que a la tarda, joves i famílies podran presentar-s'hi de manera individual, si bé és necessari inscriure's prèviament a través de la pàgina web https:// inscripcions.reus.cat/detuatu La idea sorgeix de les jornades De tu a tu, d'informació acadèmica entre estudiants, que s'organitzen des de fa quatre anys. Amb la pandèmia, les sessions van passar a fer-se en línia, demanant vídeos als alumnes, però després del confinament, es torna al format presencial.