L'Arquebisbat ajorna la reunió d'avui amb l'Ajuntament de Reus per parlar del Centre Catòlic

S'està pendent de trobar una nova data

Actualitzada 02/02/2023 a les 07:35

L'Ajuntament de Reus i l'Arquebisbat de Tarragona tenien intenció de reunir-se avui per tractar el tema de la cessió de l'edifici del Centre Catòlic. No obstant això, la reunió, de moment, no es produirà. L'autoritat eclesiàstica va notificar ahir al consistori que ajorna la trobada. Fonts municipals detallen que s'està pendent de trobar una nova data, si bé s'espera que sigui «al més aviat possible».L'alcalde, Carles Pellicer, i la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, van comparèixer dilluns per qualificar d'«inassumibles» les noves condicions proposades per l'Arquebisbat per a cedir l'edifici i poder-lo incorporar a la xarxa de teatres. El batlle va explicar que feia unes tres setmanes que havia demanat reunir-se amb els representants de l'Església i que, malgrat l'últim revés, tenia intenció d'anar-hi i parlar sobre la situació.