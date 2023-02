Consulta el programa d'actes del carnaval de Reus 2023

Les festes començaran el 16 de febrer i s'allargaran fins al dia 222

Actualitzada 02/02/2023 a les 13:22

Programa

Actes previs

Divendres 10

Diumenge 12

Dilluns 13

Dimecres 15

Dijous Gras, 16 de febrer

Divendres de Carnaval, 17 de febrer

Dissabte de Carnaval, 18 de febrer

Diumenge de Carnaval, 19 de febrer

Dilluns de Carnaval, 20 de febrer

Dimarts de Carnaval, 21 de febrer

Dimecres de Cendra, 22 de febrer

Actes posteriors

Reus ja té a punt el programa d'actes del Carnaval d'enguany, que començarà oficialment el dijous 16 de febrer i que s'allargarà fins el dimecres dia 22 del mateix mes.L'edició d'enguany recupera el 100% dels seus actes després de dos anys a mig gas per la pandèmia, i que enguany torna a acollir el Cantaval, la Rua de Lluïment, la Rua Matinal i el Ball de Mascarots, entre d'altres.A les 21:15 h, al Teatre Fortuny, Càsting 2023, l'espectacle on les colles i el teatre es transformen en un cabaret. Presentat per la colla Ja Som Aquí i amb la participació de les colles Centre Cultural d'Andalusia, Xerinola, Vapor Vell, Cridaners, No ho Sabem, Pessigolla, New York i Fil i Agulla. «Qui vol ben viure, de tot s'ha de riure».A les 12:00 h, a la plaça del Castell, Vermut Carnavalero dels 80, a càrrec de la colla No Ho Sabem. «Més tard o més matiner, carnaval, dins del febrer».A les 20:00 h, al Centre Cultural El Castell, inauguració de l'exposició dels Cartells de Carnaval que han participat en el concurs, amb el Carro de Morts del Carnestoltes exposat. «Tota pedra fa paret». L'exposició es podrà visitar fins al 21 de febrer, de dilluns a divendres, de 18:00 a 21:00 h.A les 11:00 h, a la Sala d'Exposicions del Palau Bofarull, obertura de la XVIII Mostra Fotogràfica del Carnaval de Reus. Retrospectiva dels darrers 20 anys del Carnaval de Reus. L'exposició es podrà visitar fins al 25 de febrer, de dimarts a dissabte, d'11:00 a 13:00 h i de 17:00 a 20:00 h. El dissabte 18 de febrer, l'exposició romandrà tancada. Organitza: Germandat dels Set Pecats Capitals, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona. «A Carnestoltes, bones voltes».A les 19:00 h, des del Campanaret, sortida del Ball del Carnestoltes i els Set Pecats, amb l'acompanyament musical del grup Staccato. «A Carnestoltes, totes les bèsties van soltes». Organitza: Germandat dels Set Pecats Capitals.A les 11:00 h, al Mercat Central, degustació de botifarra d'ou, tal com mana la tradició, gentilesa de les xarcuteries i cansaladeries del Mercat Central, fins a exhaurir existències.A les 15:00 h, al convent de les Clarisses, ofrena d'ous a santa Clara per a gaudir de bon temps i alegria durant aquests dies carnavalescs. A càrrec de la Colla Xerinola. «El dijous, faves amb ous».A les 20:50 h, a la plaça del Mercadal, Cerimonial d'Espargiment de les cendres de S M el Rei Carnestoltes LXI i invocació de l'Esperit Carnavalesc. Organitza: Germandat dels Set Pecats Capitals. «Qui fa un cove, fa un cistell».A les 21:00 h, a la plaça del Mercadal, espectacle i PREGÓ de Sa Majestat el Rei Carnestoltes LXII, acompanyat per la Reina Pimpolla XI, realitzat per Rebulits Teatre i amb la col·laboració de Trepa Bimbirimboies i Els Trempats. En acabar, degustació de l'espiritual vinet dolç de la bóta del Carnaval i de coca de llardons. «Com més anys, més desenganys».A partir de les 23:00 h, en diferents punts de la ciutat, disfressada d'escultures i altres monuments reusencs: el general Pim Pam Pum, el Nen de les Lloques, el Condesitu Pessigolleru, el Gegant de la Ploma Gran, el Bartrineru... «El bon sastre cus i calla i el mal sastre xerra i bada».Durant tot el dia, a les escoles de la ciutat, celebració del Carnaval i de la festa del Carnestoltes. «Guanya menys que un mestre d'escola».Durant el matí, a les escoles Puigcerver, Marià Fortuny i Sant Bernat Calvó, visita del Rei Carnestoltes i la Reina, per tal de transmetre l'esperit carnavalesc als més petits de la ciutat. Aquesta visita es realitza any rere any, de manera aleatòria, en diferents escoles de Reus. «Carnestoltes, quinze voltes!».A les 18:00 h, a la plaça del Mercadal, BALL DEL MOC amb l'espectacle d'animació Zum de la companyia la Tresca i la Vendresca. Un grup d'abelles ens oferirà música en directe, amb un ampli ventall d'instruments. Durant l'espectacle, es repartirà coca amb xocolata. «Quan el pare no té pa, la canalla fa ballar».A les 19:00 h, des de la plaça de les Peixateries Velles i pels carrers del nucli antic, cercavila del Cantaval. Es repartirà un cançoner amb versions satíriques i humorístiques de les cançons populars que es cantaran. Organitza: Comissió del Cantaval. «Tararà i tururú, tot es u».De 16:00 a 17:00 h, al passeig de Misericòrdia, plaça de la Pastoreta, passeig de Prim, carrer del Camí de Riudoms, carrer de l'Escorxador, carrer del Dr. Frias, passeig de Sunyer, i plaça del Nen de les Oques, plantada de carrosses. «Dissabte al vespre, a cobrar el sou i alçar la testa».De 17:00 a 21:00 h, al llarg de la plaça de la Pastoreta, passeig de Prim, passeig de Sunyer, plaça del Nen de les Oques, passeig de Sunyer, carrer del Dr. Frias, carrer de l'Escorxador, carrer del Camí de Riudoms, passeig de Prim, plaça de la Pastoreta i passeig de Misericòrdia, gran RUA DE LLUÏMENT, amb totes les colles participants i presidida pel Rei Carnestoltes i per la Reina. «El ciri és molt curt i la processó, molt llarga».A les 22:30 h, a la plaça del Mercadal, inici de la festa amb DJ Aleix Ballester; a les 24:00 h, gran BALL DE DISFRESSES a càrrec de l'Orquestra Mitjanit i, a continuació, DJ Ceba. «Ara que som al ball, hem de ballar».A les 10:30 h, a l'avinguda de la Salle, plantada de carrosses. Sigueu puntuals i, de bon rotllo, anirem sortint un rere l'altre... «Tomba la camisa al revés, que diumenge ja és».A les 11:15 h, des de l'avinguda de la Salle, RUA MATINAL, que passarà per la plaça de la Pastoreta, carrer de Misericòrdia, raval de Robuster, raval de Sant Pere, raval del Pallol, plaça de Catalunya, carrer del Dr. Robert, carrer de la Selva del Camp, carrer d'Amargura, plaça del Pintor Fortuny, avinguda de Prat de la Riba, passeig de Sunyer, plaça del Nen de les Oques, i passeig de Sunyer. Acabarà a la plaça de davant de la Biblioteca Central. «Ai! Senyor, senyor! Tanta roba i tan poc sabó! Tan neta que la volen i tan bruta que la deixen!».A les 13:00 h, a la plaça del davant de la Biblioteca Central, BALL VERMUT amb l'orquestra de versions Mano's Rock. El vermut el posarà la colla Els Trepa Bimbirimboies. «Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans».A les 15:00 h, al mateix lloc, dinar de colles carnavaleres. «Menjar i beure, cardar i jeure, ficar i treure». Seguidament, cafè, copa i puro.De 18:00 a 20:00 h, al passeig de Mata, BATALLA DE CONFETI. Aneu protegits i tingueu coneixement! «Roda el món i torna al Born».A les 20:30 h, a la plaça del Mercadal, BALL DE VESPRE amb l'orquestra de versions Mano's Rock. «Aquest món són quatre dies: dos de danses i dos de follies».A partir de les 9:00 h, a la plaça de Prim, EXPO-PROFIT, Fira Catalana de la Consumició. Varietat de menjars oferta per les colles carnavaleres. Porteu els quartos justos o canvi! Els que facin cinc consumicions a diferents colles seran obsequiats amb una samarreta promocional de l'acte. «Amb pa i vi, es fa el camí».De 23:00 a 2:00 h, a la Sala Polivalent de La Palma, BALL DE MASCAROTS amb la orquestra de versions reusenca Cocktail Tributov, una coctelera dels millors vinils antics de la teva iaia, barrejant-los amb alguns cassettes de ton pare, l'iPod de la cosina, i algunes playlist del teu fill, han aconseguit una beguda explosiva que t'atraparà des del primer glopet. A la mitja part, tradicional concurs de disfresses. Comptarem amb la presència de la Reina i del Rei Carnestoltes, qui en qualsevol moment pot fotre un pet RIP. «Mal pet et rebregui la beta dels calçotets!». Entrada amb invitació. La podreu recollir a la seu de l'IMRC (carrer de Sant Joan, 27), a partir del 20 de febrer (capacitat limitada). «El dimarts no et llevis del llit, que et farà molt més profit».A partir de les 18:00 h, al Centre Cultural El Castell, cap de dol i vetlla del Rei Carnestoltes. Veniu a donar l'últim adeu i a consolar la Reina i les plorones que l'acompanyen. «Què farem? Mala cara quan morirem».A les 19:00 h, des del Campanaret i pels carrers del nucli antic, solemne processó, plenària i corporativa, de la Germandat dels Set Pecats Capitals. Acompanyament musical a càrrec del grup Staccato. A continuació, acte de comiat i extremunció del monarca difunt. Organitza: Germandat dels Set Pecats Capitals. «Entre el rector i l'escolà diuen missa».A les 20:00 h, des de la plaça del Castell, Rua Mortuòria amb les despulles del Rei Carnestoltes, les plorones, les amants i la Reina vídua, les colles i, tancant la comitiva, el poble afligit. La rua passarà per l'absis de la prioral, carrer de l'Hospital, carrer de la Presó, carrer de Santa Anna, plaça de la Farinera, carrer Santa Anna, raval de Sant Anna, carrer de Monterols, i plaça del Mercadal, on –seguidament– tindrà lloc la CREMA DE SA MAJESTAT. «Peret, Peret, hi ha sis sardines i som set ! Agafo la meva i suco».En arribar a la plaça del Mercadal, fugaç robatori del Braç Incorrupte a càrrec del Ball de Diables i, seguidament, crema del Rei Carnestoltes. «Qui guarda cabres, guarda diables».A continuació, a la plaça del Mercadal, pública lectura del Testament. Tot seguit es procedirà a retirar les cendres de Sa Majestat el Rei Carnestoltes LXII. Organitza: Germandat dels Set Pecats Capitals. «El Rei Carnestoltes ha dictat un testament: que no es pot tornar a fer gresca fins d'aquí a l'any vinent».A les 19:00 h, des del Campanaret, Ball de la Quaresma i de les Set Virtuts, amb l'acompanyament musical del grup Staccato. A les 20.30 h, a la plaça de les Peixateries Velles, descobriment de la imatge de la Vella Quaresma 2023. Organitza: Germandat dels Set Pecats Capitals. «Set setmanes de Quaresma i de bacallà salat, vinguin ous i botifarres i de truites, un bon plat!».A les 20:00 h, des del carrer de Llovera, cercavila del Braç Incorrupte de Sa Majestat el Rei Carnestoltes LXII, a càrrec del Ball de Diables. A continuació, a la plaça del Mercadal, versots i crema del Braç Incorrupte. «A les dotze de la nit, corre el diable per sota el llit».A les 22:00 h, en un restaurant del centre de la ciutat, sopar dels Premis Gueus. «Menja bé, caga fort i no tingues por de la mort».Els divendres 24 de febrer, 3, 10, 17, 24 i 31 de març a les 10.00 h, i el dimecres 5 d'abril a les 12.00 h, a les Peixateries Velles, espectacle d'animació per serrar una cama cada setmana a la Vella Quaresma.