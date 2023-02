Comencen les obres de construcció del local social del club de petanca de Reus

Els treballs consisteixen a tancar la zona porxada de formigó que actualment serveix com a punt de reunió per als jugadors

Van haver de disputar la temporada regular a la intempèrie, a mercè del fred, però el compte enrere perquè els jugadors del Club Petanca Reus puguin descansar en un espai tancat ja ha començat. Des que es van traslladar a la seva nova casa al Mas Carandell, fa un any, una zona porxada de formigó, amb cadires i taules de plàstic, serveix de lloc de reunió. A mitjan desembre, però, van iniciar les obres per construir l'esperat local social.

L'encariment dels materials va impedir complir amb el primer termini marcat, que estipulava que els treballs havien d'acabar el juny del 2022, ja que la licitació del projecte va quedar deserta, segons detalla el president de l'entitat, Josep Caballé. L'alternativa era reduir despeses. Es va rebaixar el pressupost a uns 40.000 euros i es va disminuir la mida de les finestres projectades.



«Abans, era un espai diàfan i el vèiem molt gran. Ara, en acotar-ho amb les parets, tenim la sensació que potser queda petit», comenta Caballé. Calcula que, a l'interior, hi cabran vuit taules i 32 cadires, si bé els diumenges es poden arribar a reunir entre 50 i 60 participants.«Ja ens ha costat prou arrencar. Ara hem d'acabar com sigui», matisa, tot celebrant que ja es veu «l'evolució» de les obres, consistents en el tancament del porxo. Caballé somia que els treballs acabin, a tot estirar, a finals de març, de manera que ja podran gaudir del local –cantina inclosa– per protegir-se del sol estival.

Segona fase

El Club Petanca Reus té la vista posada a què concloguin els treballs de tancament de la seu social, però els seus membres ja pensen a continuar millorant les instal·lacions. Un dels problemes més denunciats és la manca d'il·luminació, ja que, segons explica Caballé, els focus actuals ajuden a no entrebancar-se, però generen «ombres», cosa que dificulta el joc. «Això ja vindrà en una segona fase», puntualitza.

El president de l'entitat també comenta que s'està valorant demanar que s'instal·li una pica per beure aigua i càmeres de seguretat. Recorda que, durant les vacances de Nadal, els van robar una barbacoa. «Potser dissuadirien una mica i ens donen confiança», valora. I és que el club també té intenció de col·locar una televisió i una bomba de calor al local perquè pugui esdevenir molt més que un espai per descansar entre melé i melé.

106 socis ja formen part del Club Petanca Reus. Fa un any, n'eren una quarantena. Caballé espera que, amb la casa remodelada, es freni la fuga de talent que pateix la petanca reusenca cap als municipis de l'entorn. Si tot anés bé, es plantejaria, en un futur llunyà, crear, fins i tot, una secció de dominó.