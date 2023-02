Reus acollirà al març la I Trobada d'Associacions de Comerciants de Catalunya

Es preveu que hi participin més de 300 persones

La ciutat de Reus acollirà el proper 6 de març de 2023, a Fira Reus, la I Trobada d'Associacions de Comerciants de Catalunya impulsada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria d'Empresa i Ocupació i de l'Agència Reus Promoció. L'esdeveniment comptarà amb presència institucional, amb veus expertes en comerç i economia, i es preveu que hi prenguin part més de 300 persones provinents d'associacions de tot Catalunya.L'elecció de la ciutat de Reus per celebrar aquesta primera trobada d'associacions de comerç de Catalunya no és casual. Reus és una ciutat coneguda pel seu associacionisme i pionera en l'àmbit del comerç. L'any 1975 va néixer la primera de les associacions de comerç a la ciutat, la Unió de Botiguers, capdavantera en el seu sector i que va impulsar la fundació de la Unió de Botiguers de Catalunya l'any 1978. L'any 2001 es va crear la segona de les associacions, el Tomb de Reus; i en els anys posteriors diferents agrupacions d'establiments s'han unit per defensar la riquesa de la ciutat en diferents àrees i impulsar campanyes de promoció i dinamització comercial.