Pallarès es compromet a què Reus lideri l'àrea metropolitana del sud

La candidata a l'alcaldia de Junts va agafar el relleu de Carles Pellicer i va assegurar que prioritzaria la ciutat per davant de tot

Actualitzada 31/01/2023 a les 22:22

Un Teatre Bartrina dempeus, aplaudint a l'uníson, va donar la benvinguda a les principals figures de Junts per Catalunya. Teresa Pallarès va ser la primera a sortir a escena. La candidata a l'alcaldia es presentava en societat rebent un bany de masses, com si fos una estrella de. La succeïen els seus particulars Beatles: Carles Pellicer, Jordi Trias, Jordi Turull i Montserrat Vilella. Pallarès no tardaria a proclamar que Reus, per a ella, és el primer, i que la ciutat ha d'assumir la capitalitat del sud de Catalunya.

Oficialment, Teresa Pallarès va agafar ahir la batuta de Carles Pellicer al capdavant de l'agrupació a Reus. Contrincants en el passat, quan la candidata estava a l'oposició com a regidora socialista, l'encara batlle es va mostrar «content» i «tranquil» amb la decisió de fer un pas al costat.



Van unir forces el 2019 i ha descobert que Pallarès és una persona «sòlida, preparada, amb experiència política i professional, generosa, valenta, intel·ligent». I la llista de qualificatius encara prosseguia. «Continuarà i millorarà la meva feina», assegurava Pellicer. Amb tot, l'advertia que és molt complicat guanyar les coses, però «molt fàcil perdre-les».

«Ens ho has deixat a punt, però ara no s'hi val a badar», responia l'actual regidora d'Habitatge, Economia i Creixement. Des dels 18 anys que viu a la ciutat, però es declara «de Reus per tota la vida». En aquesta nova etapa es marca un objectiu principal: reforçar el lideratge de Reus al Camp de Tarragona i, més concretament, a l'àrea metropolitana del sud.



«Tenim un potencial imparable, ens ho hem de creure», va sentenciar. Pallarès, a més, es va comprometre a garantir que Reus protagonitzarà «la governança» de l'àrea metropolitana. «El meu compromís es diu Reus, primer», va concloure.

Així mateix, Pallarès va allargar la mà a les entitats veïnals, als ciutadans i als alcaldes i alcaldables dels municipis de l'entorn a unir forces per fer aflorar el potencial del territori. «Ha arribat el moment d'anar més enllà, de ser més ambiciosos, de fixar-nos grans objectius», va assenyalar. En concret, la candidata de Junts va subratllar que un dels seus primers deures a complir serà treballar per potenciar l'aeroport. Sempre, amb la mirada posada en ser la primera alcaldessa de Reus.

Darrere d'unes ulleres

Montserrat Vilella va ser la primera a parlar en l'acte. Darrere seu, un missatge breu i clar: «Teresa Pallarès. Reus 2023». I una imatge: unes ulleres. Sense ser encara a l'escenari, la presència de la candidata ja es feia notar. «Darrere d'aquestes ulleres hi ha una gran dona», va presentar Vilella. Compromís, eficàcia i proximitat. Aquestes són les tres qualitats que, per a l'exregidora de Benestar Social, ha de tenir un bon alcalde. «Aquesta persona no és altra que Teresa Pallarès», va afirmar, abans de posar-se al servei de l'equip de la candidata.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va recordar el suport que va rebre dels reusencs en sortir de la presó. «Reus fa molt de goig», va expressar. «Gràcies a l'empenta, el dinamisme, de la gent de Reus, però també de les institucions», va afegir. Segons va remarcar Turull, el que més li agrada de l'alcaldable és que «per a ella, Reus és el primer».

Al seu torn, el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, va apel·lar als valors del «reusenquisme» com aquells a què vol aspirar qualsevol ciutat.