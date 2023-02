La plaça Mercadal i la Casa Navàs acolliran una festa modernista

La Casa Navàs ha organitzat 12 actes per l'Any Domènech i Montaner

«Modernisme», «Lluís Domènech i Montaner» i «Reus» són tres conceptes íntimament lligats. Amb permís de l'Institut Pere Mata, si un espai és capaç de representar-los a tots, aquest és la Casa Navàs. És per això que, per celebrar l'Any Domènech i Montaner, la Casa Navàs ha programat dotze activitats, una per a cada mes del 2023, per tal de donar a conèixer la polièdrica figura de l'arquitecte, polític, historiador i heraldista. A l'abril, tindrà lloc una festa de recreació històrica, l'acte que la presidenta de l'entitat, Sílvia Sagalà, va definir com «en el qual posarem més intensitat». La plaça Mercadal tornarà al 1900, l'època d'esplendor del modernisme i de la burgesia reusenca.Des d'ahir i fins al 15 de juny, ha arrencat una promoció especial als establiments associats a la Unió de Botiguers i al Tomb de Reus. Amb una compra mínima de 20 euros, s'entregaran un xec de descompte que permetrà visitar la Casa Navàs per 7 euros. Les següents activitats seran una exposició fotogràfica i una visita teatralitzada a l'edifici i a la botiga, en què l'actor Manuel Barroso es posarà en la pell de Domènech i Montaner per deixar palès el seu caràcter i detallar la seva vinculació amb la ciutat. Un concurs de pintura, una mostra de projectes escolars, un espectacle de dansa, un vermut, un cicle de conferències, una macroexposició i un taller d'heràldica se succeiran fins a arribar al desembre, quan una sorpresa final abaixarà el teló al programa d'actes organitzat per commemorar el llegat de Lluís Domènech i Montaner.