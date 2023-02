L'Hospital Sant Joan de Reus implementarà un servei de cirurgia plàstica

Tractarà afectacions a la pell, com el melanoma, i ajudarà a disminuir l'impacte de les operacions

Actualitzada 31/01/2023 a les 20:45

L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus té la voluntat d'implementar un servei de cirurgia plàstica i reparadora. Per aconseguir convertir el somni en una realitat, l'entitat ha tret a licitació l'assessorament i el suport tècnic del projecte. L'empresa adjudicatària desenvoluparà funcions consultives i de formació per ajudar els professionals de la salut a posar en marxa la unitat.

L'objectiu del servei de cirurgia plàstica i reparadora és millorar el benestar dels pacients, tant en l'àmbit físic com en el psíquic, i reduir les seqüeles traumàtiques i les malalties secundàries que es puguin derivar d'un tractament.



Aquest camp no només intervé en qüestions merament estètiques, sinó que també s'empra per tractar afectacions a la pell, com el melanoma, o per disminuir l'impacte d'intervencions quirúrgiques com l'extirpació d'un càncer de mama –la cirurgia plàstica contempla la reconstrucció mamària– o la cirurgia bariàtrica, que ajuda a perdre pes a les persones amb obesitat, modificant el funcionament del sistema digestiu, però que deixa la pell flàccida. També es preveuen altres operacions, com les reduccions mamàries, però només quan s'hagin documentat alteracions funcionals per al pacient, de manera que no s'atendran peticions cosmètiques.

El projecte disposa d'un pla d'acció fins al 2025, amb la idea d'anar ampliant progressivament tant la plantilla com el nombre d'intervencions que es duran a terme. Es preveu que, el 2025, la unitat estigui conformada per un cap de servei –amb deu anys d'experiència duent a terme procediments d'aquesta mena–, vuit metges adjunts especialistes en cirurgia plàstica i reparadora i un metge resident per any. També es pretén haver consolidat un grup de recerca.

El servei d'assessorament i suport tècnic per a la implementació del projecte serà vigent durant dos anys i preveu dues pròrrogues addicionals, d'una anualitat cadascuna. L'adjudicatària també participarà en l'elaboració dels protocols i procediments que regiran a la unitat, amb els objectius de rebaixar les llistes d'espera, optimitzar els quiròfans, reduir l'estada hospitalària dels pacients intervinguts i augmentar la satisfacció dels usuaris en tractament oncològic per càncer de mama.

El contracte surt amb un pressupost de licitació de 96.800 euros (IVA inclòs). Les empreses interessades tenen fins al 15 de febrer per presentar les seves ofertes.