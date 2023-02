L'home, de 26 anys, ha estat acusat de tres delictes: contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i ocupació d'immoble

Actualitzada 01/02/2023 a les 16:51

Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la Guàrdia Urbana de Reus, han detingut aquest dimecres al matí al barri Mas Pellicer un home de 26 anys com presumpte autor d'un total de tres delictes: contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i ocupació d'immoble.Això sí, en el marc del dispositiu policial s'han comissat 230 plantes de marihuana, s'han identificat a 27 persones i s'han interposat 21 denúncies per defraudació de fluid elèctric i unes altres 3 denúncies per ocupació d'immoble.