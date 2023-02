Arxiven la causa contra membres de PxC per la campanya racista de 2011 a Reus

11 membres de Plataforma per Catalunya (PxC) van ser denunciats per un delicte d'odi per una campanya de tints xenòfobs a les municipals del 2011

Actualitzada 01/02/2023 a les 17:37

Un jutge de Reus ha arxivat la causa oberta a 11 membres de Plataforma per Catalunya (PxC) que van ser denunciats per un delicte d'odi per una campanya de tints xenòfobs a les municipals del 2011, cas pel qual van ser a punt d'anar a judici els diputats de Vox Joan Garriga i Mónica Lora.En una interlocutòria, el jutjat penal número 1 de Reus estima els arguments de les defenses i anul·la l'acte pel qual es va enviar a judici els membres de PxC, en entendre que aquesta era una resolució «estereotipada» que no va entrar a valorar suficientment l'acusació que es plantejava.La causa es va obrir arran de la denúncia que van presentar l'Associació de Ciutadans per la Convivència Watami i ICV, que exerceixen l'acusació en el cas, per la campanya electoral de PxC a Reus per a les eleccions del maig del 2011.La formació xenòfoba va repartir a les bústies de Reus xecs ficticis de 4.000 euros a nom d'un immigrant amb un text que acusava el pacte per la immigració d'haver «repartit 4.000 milions d'euros els dos últims anys entre els immigrants».«Això significa que dels teus impostos han tret 600 euros per persona perquè cada immigrant rebi 4.000 euros», prosseguia el text, que animava a «acabar amb aquest cost perquè a Catalunya no hi cap tothom i dir clar que primer som els de casa i no els de fora».La Fiscalia va demanar l'arxiu de la causa, que va seguir endavant perquè així ho van sol·licitar les acusacions, la qual cosa va motivar que el jutjat enviés a judici els 13 encausats, entre els quals figuraven Garriga i Lora, que després van fitxar per Vox.Una vegada aquests dos expolítics de Plataforma van ser elegits diputats del Parlament per Vox i, per tant, aforats, la causa va passar a les mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que la va arxivar al febrer de l'any passat en no veure indicis que la campanya constituís un delicte d'odi.El jutjat penal que havia d'enjudiciar la resta d'imputats no aforats es remet a la resolució del TSJC, que ja retreia a les acusacions que relatés fets «genèrics», sense concretar quina participació «concreta» va tenir cadascun dels encausats en la campanya de PxC.La jutgessa considera que l'acte d'obertura de judici oral «incorria en un vici de nul·litat derivat de la invalidesa de l'acusació formulada», per la qual cosa arxiva el cas en una interlocutòria que encara pot ser recorreguda.