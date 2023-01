David Vidal Caballé, exregidor a l'Ajuntament de Reus, serà el candidat a l'alcaldia

Actualitzada 31/01/2023 a les 14:25

La plataforma Reus en Moviment ha decidit organitzar-se com a candidatura electoral amb vista a les pròximes eleccions municipals, previstes el 28 de maig. Aquest dissabte s'ha acordat confegir una llista progressista i municipalista encapçalada per l'exregidor a l'Ajuntament de Reus, David Vidal Caballé.Des de Reus en Moviment s'ha fet una crida a la ciutadania per sumar esforços i fer possible una alternativa en clau local que treballi des de l'Ajuntament per garantir valors com l'equitat, la diversitat i la inclusió. «Volem ser la veu de molta gent que es troba desmotivada i òrfena de referents polítics -ha expressat David Vidal- des d'una òptica progressista i amb vocació de governar per millorar la vida de les persones».El portaveu de Reus en Moviment ha afegit que la intenció és oferir una candidatura pensada totalment des de Reus i amb un gruix de persones capacitades laboralment i professionalment disposades a aportar la seva experiència i donar bona part del seu temps a la ciutat.En les pròximes setmanes es donaran a conèixer a la ciutadania les propostes que formaran part del programa amb què es concorrerà a les eleccions municipals.