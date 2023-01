Pellicer i Llauradó tanquen la porta a què s'apliqui 'censura' al Bravium

L'alcalde assegura que només es reprendran les negociacions per a la cessió del Centre Catòlic si es torna a l'acord inicial

Actualitzada 31/01/2023 a les 07:14

Beneficiós per a tots

L'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona consideren que les noves condicions plantejades per l'Arquebisbat de Tarragona per a la cessió de l'edifici del Centre Catòlic són «inassumibles », en paraules del batlle de la ciutat, Carles Pellicer. Tal com va avançar Diari Més, l'autoritat eclesiàstica demana, entre altres aspectes, introduir una clàusula d'estil mitjançant la qual vol vetllar perquè qualsevol acte que es promocioni a l'antiga seu del Teatre Bravium «sigui respectuós amb el lloc i no sigui ofensiu amb la doctrina de l'Església catòlica », cosa que implicaria revisar amb anterioritat totes les obres de teatre, concerts i reunions que s'hi duguin a terme.«La clàusula d'estil és una frontera ètica que un Ajuntament no pot ni ha de traspassar», va declarar ahir Pellicer, tot afegint que no es pot coartar la llibertat d'expressió de les companyies. L'alcalde va recordar que l'Estat i l'Ajuntament són «laics» i que no poden dictaminar «què està ben fet o està mal fet, ni en favor ni en contra de ningú».L'Arquebisbat també sol·licita reduir la duració del contracte, que originalment havia de ser per a 99 anys. Segons la nova proposta, la cessió de l'espai seria gratuïta per a 25 anys, prorrogables 25 anys més a canvi del pagament d'un lloguer. Segons Pellicer, aquesta condició «referma el caràcter lucratiu de la propietat» i suposaria que les administracions públiques haurien de pagar «dues vegades» per fer ús de les instal·lacions, ja que l'Ajuntament i la Diputació tenien una partida pressupostària de 2.479.324 euros per a la rehabilitació de l'edifici i la seva entrada en funcionament. A més, les dues entitats s'haurien d'ocupar del manteniment de l'espai.L'alcalde de Reus va afegir que el nou text demana que l'Arquebisbat disposi «d'una planta sencera» a la seva disposició, ja que considera que no és viable «compatibilitzar la convivència d'entitats amb activitats tan diferents en un mateix espai», així com proposa mantenir el nom de Centre Catòlic per a l'equipament, que es preveia que s'integrés a la xarxa de teatres públics junt amb el Fortuny i el Bartrina.Pellicer va lamentar que, després de gairebé un any de treball, s'hagi arribat a un punt en què el govern no pot «continuar endavant», malgrat haver esgotat «totes les vies». «Únicament seria possible reprendre les converses en cas que la negociació torni als termes que plantejava l'acord inicial», va concloure el batlle reusenc. Pellicer té previst reunir- se dijous amb representants de l'autoritat eclesiàstica.Per la seva banda, l'Arquebisbat de Tarragona no vol fer declaracions sobre el tema «per respectar les negociacions i mantenir la confiança en arribar a bon port», segons ha pogut saber Diari Més.La presidenta de la Diputació i vicealcaldessa de Reus, Noemí Llauradó, va assegurar que havia vist amb bons ulls la proposta inicial, que tenia com a objectius «col·laborar en la rehabilitació de l'edifici, posar al dia l'espai escènic i que aquest pogués complir amb la funció de dinamitzador cultural». Amb tot, va subscriure les declaracions de l'alcalde de la ciutat i va assenyalar que, en cas de no signar-se l'acord, es destinarà la partida pressupostària en «altres necessitats que també té la Diputació».A mitjan novembre, la Prioral de Sant Pere, l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona van anunciar que havien arribat a un acord per a rehabilitar el Centre Catòlic. A partir del conveni, la Prioral cedia l'espai a l'Ajuntament gratuïtament durant 99 anys. La idea era que, un cop renovat, el Bravium entrés a formar part de la xarxa de teatres municipal, junt amb el Fortuny i el Bartrina, i que es posés en funcionament a partir del 2025.El conveni s'havia de signar el dilluns 21 de novembre, però aquest mai no es va arribar a materialitzar perquè faltava tancar uns serrells per dotar el conveni de seguretat institucional i jurídica i, d'aquesta manera, poder-lo enviar al Vaticà perquè el ratifiqués. En aquest impàs, l'Arquebisbat va tornar al punt de partida, enviant una contraproposta al consistori reusenc, presentada formalment el 12 de gener, segons va detallar Pellicer.L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va avançar la setmana passada que s'havia presentat una nova oferta al consistori, ja que, segons va dir, es tracta d'arribar a un acord beneficiós per a ambdues parts i «no només de donar un edifici». Tot i que no va voler entrar en detalls, va assenyalar que hi havia bona voluntat per arribar a un acord.Una altra de les incògnites gira al voltant de l'Associació Bravium Artístic i Cultural, que fa gairebé dos anys que desenvolupa les seves activitats «a l'exili» pels danys estructurals que pateix l'edifici.