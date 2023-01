L'avinguda Salou i Morell de Reus estrenen un nou sistema de recollida de brossa porta a porta

L'Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot per millorar el reciclatge en aquesta zona

Actualitzada 31/01/2023 a les 11:53

Funcionament

Dilluns. Resta i orgànica.

Dimarts. Envasos i tèxtil sanitari.

Dimecres. Orgànica i tèxtil sanitari.

Dijous. Vidre i tèxtil sanitari.

Divendres. Orgànica i paper i cartró i tèxtil sanitari.

Dissabte. Envasos i tèxtil sanitari.

Des d'aquesta setmana els veïns de l'avinguda del Morell de Reus participaran en la prova pilot de recollida de brossa amb el sistema porta a porta que ha posat en marxa l'Ajuntament, de recollida de brossa amb el sistema porta a porta. La setmana passada el consistori va engegar el nou sistema a l'avinguda de Salou. En total, es veuen afectats 33 domicilis dels dos carrers.La recollida selectiva porta a porta consisteix a lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. Només cal treure el cubell el dia que toca i recollir-lo un cop que sigui buit. La recollida porta a porta es considera un dels sistemes més eficients per tal d'assolir bons nivells de recollida selectiva, superiors al 80%.Aquest sistema facilita la separació de residus en zones amb dificultats logístiques de recollida a través del servei tradicional com són aquestes dues, amb habitatges unifamiliars i masos molt allunyats entre sí.Els propietaris dels habitatges que s'inclouen en la prova pilot han rebut una carta de l'Ajuntament on se'ls informa del canvi en la recollida de brossa. A més, un equip d'educadors ambientals ha repartit casa per casa un kit que inclou un tríptic explicatiu, cubells i un magnètic amb recordatori dels dies en que es recull cada fracció.«La implantació del sistema porta a porta requereix un cert canvi d'hàbits que propicia la participació dels ciutadans, de manera que requereix un esforç per part nostra en matèria de comunicació», ha explicat el regidor Daniel Rubio. «Els nous models de recollida que comencem a aplicar, com aquest, o el futur tancament de contenidors ens permetran identificar el generador i per tant possibilitar la implantació de sistemes de cobrament del servei més justos perquè qui més recicli més estalviï», ha afegit.El sistema de recollida porta a porta implica realitzar una bona separació dels residus de totes les fraccions. En el cas de fer-ho incorrectament, el servei de neteja no recollirà la bossa i indicarà amb un adhesiu el motiu de la no recollida.La brossa orgànica s'ha de dipositar amb una bossa compostable dins del cubell marró de 20L; mentre que els envasos es posaran dintre d'una bossa de plàstic dins del cubell blanc de 40L. El paper i cartró es posarà sense bossa dintre del cubell, en cas de ser de grans dimensions caldrà deixar-lo al costat del cubell.El vidre es posarà sense bossa de plàstic a l'interior del cubell blanc de 40L, mentre que la resta anirà amb bossa de plàstic dins del cubell blanc de 40L. Finalment, el tèxtil sanitari es llençarà dintre d'una bossa de plàstic i dins del cubell gris de 30L.La brossa es treurà abans de les 19 hores del vespre amb el cubell corresponent en l'horari el dia i fracció establert segons el calendari de recollida:El cubell i recollida de tèxtil sanitari es farà prèvia sol·licitud i justificant la seva necessitat (persones dependents, infants, etc.).