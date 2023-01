L'Ajuntament de Reus reformarà l'accés a la caserna de la Guàrdia Urbana

Instal·larà un 'corralet' d'entrada accionat des de l'interior i una rampa

Actualitzada 31/01/2023 a les 07:50

L'Ajuntament de Reus va treure ahir a licitació l'obra de reforma de l'accés principal a la caserna de la Guàrdia Urbana, amb l'objectiu de millorar la seva seguretat. El projecte pretén construir un corralet d'accés, conformat per dues portes corredisses amb vidres antibales que s'accionen des de l'interior de l'edifici, de manera que es pugui retenir l'usuari si provoca situacions de perill.També es crearà una nova zona d'atenció al públic, més propera a l'accés principal, també protegida amb vidres antibales. Per entrar al corralet, es construirà una rampa exterior per salvar el desnivell entre l'edifici i el carrer, envoltada d'un petit mur de protecció de formigó armat per protegir l'accés en cas d'impacte directe d'un vehicle que busqui entrar a la caserna. Així mateix, es col·locaran cinc pilons exteriors d'acer per protegir la porta de sortida d'emergència.Addicionalment, està previst que la zona d'arxiu s'ampliï i s'adequï com a despatx, i es crearà un passadís interior per anar a la resta d'oficines.A l'exterior de l'edifici, en la seva part posterior, s'instal·larà una porta metàl·lica que només podrà ser atravessada amb la introducció d'un codi o una targeta que tindran els treballadors.Les obres contemplades en el projecte tenen un termini d'execució de quatre mesos. El pressupost de licitació és de 127.900,80 euros (IVA inclòs). Les empreses tenen temps fins al 27 de febrer per presentar les seves ofertes.