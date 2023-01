Finalitzen la restauració del plànol de la ciutat de Reus de l'arquitecte Caselles de 1893

El document ha tornat a l'Arxiu Municipal després de passar uns mesos al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

Actualitzada 31/01/2023 a les 10:20

Després d'uns mesos al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (Valldoreix), el plànol general de la ciutat de Reus de 1893 obra de l'arquitecte Pere Caselles, ja torna a ser a la ciutat, a l'Arxiu Municipal.El document requeria d'una intervenció de restauració-conservació ja que per la seva naturalesa i pel pas dels anys presentava deformacions i estrips al llarg del perímetre, i esquerdes a la part central. La proposta de restauració ha contemplat, a més dels processos bàsics efectuats en documents d'aquestes característiques, corregir les deformacions, consolidar els estrips de la tela i del paper, i reintegrar les pèrdues.Finalment, se n'ha fet una reproducció fotogràfica, a més del fet que, per tal de poder disposar d'una imatge d'alta resolució de cadascun dels fragments, s'ha optat per dur a terme una fotogrametria.Es tracta d'un document del tot singular, doncs a més de la seva importància històrica i urbanística, presenta unes grans dimensions (5,5 x 5,3 m). Està format format per tres fragments que conformen el dibuix complet de la ciutat de Reus de l'any 1893. Inclou els noms dels carrers i l'acotació de l'amplada de la façana de les finques.L'Ajuntament de Reus ha rebut una subvenció de 3.142 euros del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, per fer front als 10.476,06 euros del cost de la intervenció.El plànol serà presentat en públic durant la setmana internacional dels Arxius, on a més de contextualitzar-lo de la mà d'un expert, s'explicarà quin ha estat el procés d'intervenció per part de la restauradora, Anna Ferran. També acudiran els representants del Centre de Restuaració de Béns Mobles de Catalunya.