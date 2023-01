Ferran Figuerola: «Sembla que vulguin fer desaparèixer la petjada que hem deixat la gent del Bravium»

El president de l'entitat no entén perquè l'Arquebisbat ha canviat les condicions per tal de poder fer ús del Centre Catòlic

Actualitzada 31/01/2023 a les 08:44

El president de Bravium Teatre, Ferran Figuerola Gual, ha volgut expressar la seva indignació i decepció, en un comunicat, arran de la decisió de l'Arquebisbat d'imposar unes noves condicions per tal de poder fer ús del Centre Catòlic. Unes condicions que l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona van titllar d'«inassumibles» i que són molt diferents a les acordades prèviament.Una de les condicions que demana l'Arquebisbat és que els actes que s'hi celebrin no siguin ofensius amb la doctrina de l'Església catòlica, clàusula que segons Figuerola «atempta directament contra la llibertat d'expressió, que des de sempre des del Bravium hem defensat fermament. De fet, la nostra filosofia sempre ha estat obrir les portes a tothom sense discriminar a ningú».El president del Bravium Teatre també ha criticat que hagin modificat els anys de cessió de l'espai passant de 99 a 50, 25 d'ells amb condomini i els restants pagant un lloguer. «Sembla que la petjada que hem deixat la gent del Bravium la vulguin fer desaparèixer», ha sentenciat Figuerola.Figuerola també ha explicat que se senten «menystinguts» i que des de l'Arquebisbat mai s'han preocupat per saber com estaven després de la seva marxa forçosa del local.Alhora que es pregunta «què ha passat des del dia 14 de novembre passat on es va fer públic l'acord en una roda de premsa, convocada per l'Ajuntament i Diputació, on hi eren totes les parts implicades, i on es va dir que l'acord es signaria el dilluns següent».Finalment, el president de l'entitat ha afirmat que «el Bravium que té una trajectòria de 72 anys, en els quals les hem vistes de tots colors, però sempre lluitant per contribuir a fer cultura des de la llibertat i amb les portes obertes a tothom, no es mereix aquest menyspreu per part dels propietaris de l'edifici on hem passat quasi 70 anys. En aquests anys que vam estar ocupant uns espais a l'edifici hem invertit molts esforços i diners per a tenir uns espais dignes i poder oferir a la ciutadania de Reus un lloc on poder venir a gaudir de les arts escèniques». I ha acabat el manifest assegurant que continuaran lluitant per fer cultura.