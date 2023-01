Els reusencs realitzen més de 9.500 tràmits a través dels punts d'assessorament digital en dos anys

Actualment, la ciutat compta amb 16 punts d'atenció repartits pels barris

Actualitzada 31/01/2023 a les 10:15

La campanya Jo + pel meu barri ha permès apropar la cultura digital als barris de Reus. El projecte, que va impulsar la regidoria de Relacions Cíviques ara fa dos anys, ha facilitat que els ciutadans hagin realitzat més 9.500 tràmits en línia amb l'administració.Gràcies al suport econòmic de Reale Foundation s'han habilitat fins a 16 punts d'atenció i assessorament digital. En concret, el setembre de 2021 se'n van habilitar 8 i durant l'any 2022, 8 punts més, tots als locals socials d'entitats veïnals.Durant aquest període s'han celebrat també un total de 32 cursos de formació en grup per tal de preparar els socis de les entitats de cara a oferir atenció a la ciutadania dels seus barris. Gràcies a aquests els veïns i veïnes aprenen a realitzar tràmits en línia amb l'Ajuntament i la resta d'administracions, així com a solucionar futures consultes de dubtes en matèria d'informàtica.El pressupost del projecte ha estat de 96.186, 27 euros, dels quals Reale Foundation n'ha aportat 60.000 euros que han estat destinats a la compra de material informàtic, la contractació de dues persones formadores del voluntariat de les entitats i, una campanya de difusió i comunicació.La regidora de Relacions Cíviques, Montserrat Caelles, ha valorat positivament l'impacte de la campanya. «Estem molt satisfets de la campanya de digitalització que hem portat a terme amb les entitats veïnals gràcies a Reale Fundation. Ho estem per l'empoderament de les pròpies associacions de veïns que, des d'ara tenen una eina més que els valoritza davant els seus conciutadans i que els fa necessaris en el seu dia a dia».El projecte té continuïtat ja que l'objectiu és la corresponsabilitat social i que les persones voluntàries continuïn assessorant als veïns i veïnes de la zona amb el suport del personal de la regidoria de Relacions Cíviques davant qualsevol dubte o imprevist que no puguin resoldre. «Aquest és un servei que ha nascut per quedar-se», conclou la regidora Caelles.Els locals socials on s'han habilitat els punts d'atenció corresponen a les següents zones de la ciutat: Barri Carrilet; Pastoreta; Fortuny; Montserrat; Sol i Vista/ Pelai; Xalets Quintana; Sardana / Prim; Niloga/Ample; Muralla; Santuari; Monestirs; Blancafort; Juroca i Immaculada. El projecte s'ha dirigit a un total de 52.480 persones, que correspon al 50% de la població de Reus.