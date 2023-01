El veïnat recull 150 signatures contra el pàrquing de la Hispània

Es va instal·lar una carpa informativa el passat dissabte al Gegant Indi

El veïnat de la Riera Miró afectat per la construcció del pàrquing soterrat de la Hispània va recollir dissabte més de 150 signatures en contra del projecte, atès que, l'octubre passat, l'Agència Catalana de Residus va admetre a tràmit una denúncia de la CUP que incloïa un informe mediambiental que alertava de la contaminació dels terrenys.La regidora Mònica Pàmies i altres membres de l'assemblea local cupaire van acompanyar els ciutadans en la carpa informativa que van instal·lar al costat del monument al Gegant Indi, al carrer de Sant Joan. «Des de la CUP, estem exigint l'abandonament total del projecte, i volem continuar explicant-ho, per tal que a la Hispània s'hi faci una zona verda, per la bona salut del veïnat i de la ciutat», va asseverar Pàmies, que també va recordar que el grup municipal anticapitalista és «l'únic que s'hi ha oposat frontalment tant en l'àmbit polític com en el legal, on les denúncies continuen el seu curs».La recollida de signatures va començar a principis de gener entre els comerços de la zona i s'allargarà fins a mitjan febrer, quan està previst que el grup de veïns les presenti a l'Ajuntament de Reus, si bé no descarta portar-les a altres institucions, com el Síndic de Greuges. El pròxim mes, tenen previst buscar adhesions al voltant del Carrilet.«Des de la CUP estem determinades a arribar fins al final per aturar un projecte que posa en perill tant la salut de les persones com l'estat del subsol», va concloure Mònica Pàmies.