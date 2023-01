La primera fase afectarà també els trams dels carrers Ample, Miró i Santa Helena

Actualitzada 31/01/2023 a les 14:21

Aquesta setmana han començat les obres de la primera fase d'urbanització de la plaça del Víctor i entorn, adjudicades a l'empresa Artifex Infraestructuras SLU amb un pressupost de 655.021,40 euros (IVA inclòs).El projecte, redactat per l'estudi d'arquitectura Batlle i Roig, defineix la plaça del Víctor com un element articulador i com a punt de connexió amb el Centre Cívic Gregal.La primera fase es desenvoluparà a la plaça del Víctor i trams dels carrers Ample, Miró i Santa Helena. Mentre que la segona inclou la connexió amb el futur Centre Cívic Gregal, a través del carrer Alt de Sant Josep, el carrer de Castellvell i la connexió amb la plaça del Pintor Ferré Revascall (objecte d'una futura licitació).En concret, es preveu reformar el paviment de la plaça amb llambordes de formigó, excepte en la zona central, al voltant de la font, on s'emprarà granit. Tant la plaça com el tram del carrer Ample afectat, així com els carrers de Miró i Santa Helena, seran de plataforma única, és a dir, a un sol nivell, per facilitar la mobilitat de les persones. Així mateix, es proposa enderrocar parcialment la jardinera de la pèrgola per solucionar els problemes actuals de comunicació amb la part posterior de la plaça. També es renovarà l'enllumenat i la font de boca existents.