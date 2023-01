La seu de l'AV Reus Nord esdevé un punt de recollida d'aliments permanent

L'entitat col·labora amb el Banc dels Aliments per facilitar que la població pugui ser solidària durant tot l'any independentment d'on visqui

Actualitzada 29/01/2023 a les 21:03

L'associació de veïns (AV) Reus Nord ha arribat a un acord amb la fundació Banc dels Aliments per establir a la seva seu social un punt de recollida permanent de provisions, per tal d'ajudar a les persones més desafavorides. El president de l'AV, Josep Ramon Ferré, detalla que, per a alguns ciutadans, resulta complicat haver d'anar fins al local que el Banc dels Aliments té a tocar del Mercat del Carrilet per fer entrega dels productes que vol donar, de manera que el nou espai, al carrer de Castellvell, 4, facilitarà ser solidari independentment d'on es visqui. «Com més col·laboracions, millor», assenyala.

Ferré explica que al Banc dels Aliments «van justos de donacions» i que «cada vegada hi ha més gent que necessita aliments», però lamenta que cada cop hi ha menys donacions. Amb iniciatives com la que ha sorgit des de l'associació de veïns, espera que els reusencs s'animin a col·laborar durant tot l'any, més enllà de quan s'organitza el Gran Recapte d'Aliments. L'1 de desembre, quan faltaven cinc dies per a la conclusió de la darrera campanya, els comerços de Reus ja havien recaptat 26.000 quilograms de menjar. «Hem de fer el possible per ajudar-nos», conclou Ferré.

Donacions dels mercats

La setmana passada, van arribar a la cuina del centre social El Roser els prop de 360 quilos de productes frescos que es van comprar amb els gairebé 1.300 euros recollits gràcies a les aportacions dels clients del Mercat Central i del Mercat del Carrilet durant l'última edició del Gran Recapte del Banc dels Aliments. En total, es van poder distribuir quasi 200 quilos de fruita i verdura, 75 quilos de carn, 47 quilos d'ous, 17 quilos de peix fresc i més de 20 quilos d'altres productes, com llegums, embotits i formatge. Fins i tot, la majoria de parades van aportar aliments, a banda del que havien recaptat amb els xecs. Els clients dels mercats podien adquirir durant la campanya tiquets de tres euros que s'invertien en la compra de provisions a finals de gener, quan es tornen a necessitar proveïments.

La venda de vals per sumar-se al Gran Recapte va arribar als mercats el novembre del 2020. Fins aleshores, només es podia col·laborar amb el Banc dels Aliments comprant directament en alguns supermercats. La col·laboració mitjançant els xecs a les parades és una manera d'evitar qualsevol risc amb el consum d'aliments i permet una participació activa dels comerciants. Les donacions s'organitzen des del programa de gestió alimentària responsable, que es coordina des del centre social El Roser.