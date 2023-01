L'Església condiciona la cessió del Bravium de Reus al respecte a la moral catòlica

L'Arquebisbat de Tarragona envia una nova proposta a l'Ajuntament reusenc en què demana que els actes que s'hi celebrin no siguin ofensius amb la doctrina

Actualitzada 29/01/2023 a les 21:53

L'acord per a la cessió de l'edifici del Centre Catòlic podria haver-se trobat amb un nou entrebanc. Segons ha pogut saber Diari Més, l'Arquebisbat de Tarragona ha presentat una contraproposta a l'Ajuntament de Reus en què planteja modificar algunes de les condicions que s'havien establert prèviament. En concret, el punt de discordança seria la introducció d'una clàusula d'estil mitjançant la qual l'autoritat eclesiàstica demana «vetllar perquè qualsevol acte que es promocioni en aquests espais sigui respectuós amb el lloc i no sigui ofensiu amb la doctrina de l'Església catòlica». Aquesta petició implicaria revisar el contingut de les obres de teatre, els concerts i les reunions que s'hi duguin a terme per evitar que carreguin contra la moral catòlica, si bé es desconeix la forma amb què s'efectuaria el control. Com a administració pública, l'Ajuntament podria no estar d'acord amb una clàusula que coarti la llibertat d'expressió.

L'Arquebisbat de Tarragona també suggereix reduir la durada del contracte –originalment, s'havia acordat que la cessió de la construcció al consistori fos per 99 anys–, alterar la distribució dels usos de l'espai per habilitar-ne més per a l'activitat de l'Església i tenir capacitat per incidir en el nom que durà l'equipament, que es preveu que s'integri a la xarxa de teatres públics.

L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ja va avançar la setmana passada en un esmorzar informatiu que s'havia presentat una contraproposta al consistori reusenc, ja que, segons va assegurar, es tracta d'arribar a un acord beneficiós per a ambdues parts i «no només de donar un edifici». Tot i que no va voler entrar en detalls, va assenyalar que hi havia bona voluntat per arribar a un acord.

La Prioral de Sant Pere, l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona van anunciar a mitjan novembre del 2022 que havien arribat a un acord per a rehabilitar l'edifici del Centre Catòlic, on s'hi havia ubicat el Teatre Bravium. A partir del conveni, la Prioral cedia l'espai a l'Ajuntament gratuïtament durant 99 anys. La idea era que, un cop renovat, el Bravium entrés a formar part de la xarxa de teatres municipal, junt amb el Fortuny i el Bartrina, i que entrés en funcionament a partir del 2025, encara que la nova proposta de l'Arquebisbat fa créixer les incògnites sobre el futur de l'equipament com un espai artístic més integrat en el circuit de la ciutat. El pressupost per a la rehabilitació de l'edifici i la posada en marxa era de 2.479.324 euros, finançat entre l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona. Estava previst que, el 2022, el consistori hi dediqués una primera partida de 18.150 euros, mentre que aquest any, tant l'Ajuntament com la Diputació hi destinarien 375.000 euros.

En aquell moment, es va informar que l'acord se signaria el dilluns 21 de novembre, però aquest mai no es va arribar a materialitzar, ja que faltava tancar uns serrells per dotar el conveni de seguretat institucional i jurídica i, d'aquesta manera, poder-lo enviar al Vaticà perquè el ratifiqués. No obstant això, a finals d'any, el batlle de Reus, Carles Pellicer, va reconèixer que encara s'estaven negociant les condicions amb l'Arquebisbat i que, per tant, el conveni estava «aturat» per «algunes complicacions» que havien sorgit.

El projecte, que es preveia que es pogués licitar durant el segon semestre de l'any per poder acollir activitats escèniques a finals del 2025, pretenia rehabilitar tant el teatre com la sala Bisbe Grau, situada a la primera planta, que seria d'ús compartit entre l'Ajuntament i la Prioral i que es posaria a disposició de la ciutadania per dur-hi a terme accions culturals, socials o similars.

El debat amb Bravium Teatre

Pellicer també va avançar a la roda de premsa del novembre que seria l'Associació Bravium Artístic i Cultural l'encarregada de gestionar l'espai, tot i que no va detallar les condicions amb què ho faria. L'entitat fa gairebé dos anys que desenvolupa les seves activitats «a l'exili», ja que l'Arquebisbat va informar els seus membres que havien de cessar les seves operacions al Centre Catòlic el març del 2021, després de detectar que l'edifici patia uns «danys estructurals als fonaments» que posaven en risc l'estabilitat de la construcció, segons va explicar llavors el delegat diocesà per als béns de l'església, Josep Mateu. Els artistes romanien al centre amb el contracte vençut des del gener del 2020, si bé esperaven reunir-se amb la propietat per renovar l'acord.

Davant d'aquesta situació, l'associació es va negar a abandonar les instal·lacions fins que obtingués el compromís per part de l'Arquebisbat que podrien tornar un cop concloguessin els treballs de remodelació. El maig del 2021, van començar a retirar el material. D'aleshores ençà, el Bravium Teatre ha desenvolupat la seva programació en altres espais de la ciutat, com la Sala Santa Llúcia, el Teatre Bartrina, la Palma o l'Orfeó Reusenc.