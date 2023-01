Segons els dos ens, aquestes afecten el dret a la llibertat d'expressió i la durada de la cessió de l'equipament, entre d'altres

Condicions inassumibles

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, han comparegut aquest dilluns per valorar com a «inassumibles per a una administració pública» les condicions que l'Arquebisbat de Tarragona sobre el futur del Centre Catòlic. Segons els dos ens, aquestes «afecten el dret a la llibertat d'expressió, la fórmula jurídica i durada de la cessió de l'equipament, la gratuïtat o la disponibilitat dels espais».La proposta de l'Arquebisbat modificaria substancialment l'acord entre l'Ajuntament de Reus, la Diputació de Tarragona i la parròquia Prioral de Sant Pere Apòstol de Reus, propietària de l'edifici, sempre en negociacions amb el prior i en contacte per part seva amb els serveis jurídics i de patrimoni de l'Arquebisbat.L'acord per impulsar la rehabilitació de l'edifici i el manteniment de l'activitat cultural i social que s'hi duia a terme es va presentar públicament el dia 14 de novembre, i fixava una inversió vora 3 milions d'euros i una cessió gratuïta de l'ús de l'espai a l'Ajuntament per un termini de 99 anys.Durant la roda de premsa, Ajuntament i Diputació han manifestat que «únicament seria possible reprendre les converses en cas que la negociació retorni als termes que plantejava la proposta d'acord inicial, treballada i consensuada entre les diferents parts implicades i que donava resposta a les necessitats de l'espai, als problemes estructurals de l'edifici i es plantejava en termes d'interès públic».La proposta de l'Arquebisbat contempla una clàusula d'estil dins del contracte, als efectes d'evitar manifestacions i expressions contràries a la moral cristiana en uns espais que seguiran sent el «Centre catòlic de Reus». Ajuntament i Diputació, per la seva banda, consideren que aquesta «és una frontera ètica que un Ajuntament no pot ni ha de traspassar i que trencaria amb la nostra obligació d'actuar en benefici de tota la ciutadania i amb els valors públics de l'activitat».Una altra de les condicions de l'Arquebisbat és la de cedir l'espai durant 50 anys «però en un altre format» i que seria gratuït durant els primers 25 anys i que a partir d'aquí es passaria a «un dret de superfície o lloguer per un altre període de 25 anys més».Condició que des de l'Ajuntament i Diputació no veuen bé ja que el termini inicial proposat de 25 anys «no s'ajustaria al termini d'amortització de les inversions que requereix l'edifici segons el seu estat actual, fet que referma el caràcter lucratiu per al titular de l'immoble». Així mateix, consideren que «no es pot pagar un lloguer per un edifici que ja s'ha pagat assumint una rehabilitació de 3 milions d'euros. S'estaria pagant dues vegades pel mateix».Finalment, l'ens religiós demana que la segona planta sigui d'ús exclusiu per l'Arquebisbat i la planta baixa i primera per l'Ajuntament. I que el manteniment de tot l'edifici i l'adequació bàsica de la segona planta anés a càrrec del consistori.Tanmateix exigeixen que l'equipament s'ha de seguir anomenant Centre Catòlic de Reus, independentment de les entitats que en facin ús.Des de l'Ajuntament i Diputació asseguren que com a administració pública no poden realitzar una inversió d'aquest tipus i alhora reservar una planta sencera per l'Arquebisbat.