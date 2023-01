El PSC Reus aposta per crear una app per denunciar qualsevol desperfecte de la via pública

Una brigada d'intervenció ràpida s'encarregarà de solventar les incidències que arribin a través de l'aplicació

Actualitzada 30/01/2023 a les 13:01

El PSC de Reus ha presentat aquest matí una aplicació mòbil que permetrà a la ciutadania denunciar qualsevol desperfecte de la via pública, com ara un banc trencat, una fanal en mal estat, voreres trencades, etc. «Aquesta és una iniciativa que demostra, un cop més, l'interès per escoltar els reusencs i les reusenques, tenir-los en compte i actuar allà on reclamin», ha apuntat la candidata del PSC a l'alcaldia de Reus, Sandra Guaita.Guaita també aposta per crear una una brigada d'intervenció ràpida per solucionar els problemes que denunciïn els reusencs a través de l'aplicació.A través de l'app la ciutadania enviarà directament a l'Ajuntament la incidència i des de la regidoria corresponent s'enviarà un missatge al denunciant en 24 hores perquè pugui seguir l'estat i la solució de la seva demanda a través de l'app. «Aquesta aplicació serà d'un ús molt senzill perquè tothom la pugui fer servir i, a més, per tal d'evitar l'escletxa digital, mantindrem i potenciarem els canals que ja es fan servir ara com és la trucada telefònica o el correu electrònic», ha matisat Guaita.«Amb aquesta aplicació els veïns ens podran fer arribar la incidència en el mateix moment que la vegin i rebran una resposta immediata», detalla Guaita. Una vegada s'hagi arranjat el problema, l'Ajuntament contactarà amb la persona denunciant per tal de comprovar que s'ha arreglat correctament i faci una valoració de la gestió.